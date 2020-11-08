محمد بن راشد: مسبار الأمل يصل إلى "الكوكب الأحمر" 9 فبراير 2021

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال سموه فيها:"بعد مرور 111 يوماً على انطلاق رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، والتي قطعت 290 مليون كم .. أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل في مساره.. ونعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق إلى الكوكب الأحمر 9-2-2021 بإذن الله تمام الساعة ٧:٤٢ دقيقة مساء .. سيكون لنا عيداً.. وللعرب.".

محمد بن راشد: بعد مرور 111 يوم على انطلاق رحلة مسبار الأمل نحو المريخ والتي قطعت 290 مليون كم .. أجرى مسبار الأمل اليوم آخر تعديل في مساره.. ونعلن اليوم تاريخ الوصول الدقيق للكوكب الأحمر ٩-٢-٢٠٢١ بإذن الله تمام الساعة ٧:٤٢ دقيقة مساء .. سيكون لنا عيداً.. وللعرب.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/7OocjZ7aad — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 8, 2020

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