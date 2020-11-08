"عين الشرطة" تتلقى 18 ألف بلاغ في دبي خلال 10 شهور

المصدر: محمد فودة - دبي

قال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، إن قرابة 18 ألف متعامل قدموا بلاغاتهم عبر خدمة "عين الشرطة" التي توفرها شرطة دبي عبر تطبيقها الذكي، خلال 10 شهور من بداية العام الجاري.

ونوه الرزوقي بإقبال أفراد المجتمع على تقديم بلاغاتهم ومختلف معاملاتهم عبر الخدمات المتنوعة التي توفرها شرطة دبي عبر التطبيق الذكي، مشيراً إلى أن خدمة "عين الشرطة" تعزّز مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية، أو المشاحنات، أو التصرفات التي من شأنها التسبب في صدام مع الآخرين.

وأكد سهولة استخدام الخدمة، إذ تتيح إرسال رسائل نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة، كما يمكن للمستخدم تحديد موقعه أو مكان الحدث المُبلغ عنه.

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