«مالية شرطة دبي» تحقق 100% التزاماً بالموازنة العامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعرض القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، مؤشرات الأداء العام للإدارة العامة للمالية، الذي تضمن مؤشر متوسط الالتزام بالموازنة المعتمد من الحكومة، والذي حقق نسبة 100% في الالتزام بالموازنة العامة في العام الماضي، إضافة إلى استعراض خطط ونتائج الخفض في النفقات (الإنفاق المتعقل)، ونتائج تقييم الأداء المؤسسي والسعادة الوظيفية والخطة التطويرية والمشروعات التحسينية في الإدارة العامة.

جاء ذلك خلال تفقد المري للإدارة العامة للمالية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع المري على خطة وتقرير الترشيد على مستوى القوة، حيث بلغت نسبة الترشيد في العام الماضي 9.65%، وكان المستهدف 8.9%، وذلك من خلال تطبيق العديد من برامج الترشيد، ومن ضمنها التأهيل والخصخصة وأتمتة العمليات، وغيرها من البرامج الأخرى.

واطلع أيضاً على خطة ترشيد النفقات خلال جائحة كورونا، والتي بلغت 86% في القطاعات، و12% في اللجان، و2% في المجالس.

واستمع إلى شرح حول مؤشرات إدارة الموازنة والحسابات وخطة الإدارة خلال الخمس سنوات المقبلة، والتي تهدف إلى ضمان تحقيق مؤشر الالتزام بالموازنة العامة، والعمل على تحقيق إنجازات الإدارة، ومن ضمنها تسليم مشروع موازنة القيادة العامة لشرطة دبي 2021-2023، وتطبيق مشروع معايير المحاسبة الدولية.

واستمع إلى شرح حول مؤشر إدارة الإيرادات ونتائجها، وأهم الإنجازات، ومنها الفوز بالمركز الأول في المشروع المعرفي في فئة سبع نجوم عن مشروع الإيرادات الموحد، إضافة إلى استعراض مؤشر الدفعات الخاص بالموردين، والمبادرات التي أدت إلى تحسين المؤشر وبرنامج المحاسب الذكي الذي سيتم تطبيقه في العام المقبل.

واطلع على نتائج السعادة الوظيفية في الإدارة العامة للمالية، التي حصلت الإدارة فيها على مراكز متقدمة لسنوات عدة متتالية، إضافة إلى اطلاعه على مؤشر الابتكار في الإدارة العامة للمالية، وذلك من خلال الاقتراحات التي تم تطبيقها في العام الجاري، والتي بلغت 358 اقتراحاً، ما أدى إلى المحافظة على المركز الأول في الاقتراحات على مستوى القوة لسنوات متتالية.

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