مستشارون ماليون مجاناً لدعم «اقتصاد المنزل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة تنمية المجتمع خدمة «مستشارك المالي» المجانية، لتقديم استشارات مالية تُساعد مختلف أفراد المجتمع على تجاوز التحديات المالية التي تواجههم، دعماً لاستقرار الأسرة ونجاح أفرادها.

وتتيح الخدمة الجديدة تقديم استشارات مالية لمن يطلبها من قبل مستشارين ماليين ذوي خبرة، بما يمنح أفراد المجتمع والأسر على وجه الخصوص الثقة والقدرة على إدارة شؤونهم اليومية والاستعداد للأفضل.

وأكدت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في الوزارة، حصة تهلك، أن مبادرة «مستشارك المالي» تسهم في الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية.

وأضافت أن خدمة «مستشارك المالي» ستشمل جميع من يحتاجون إلى الدعم والإرشاد من الأسر المنتجة والمقبلين على الزواج.

من جانبها، شرحت مدير إدارة التنمية الأسرية في الوزارة، علياء الجوكر، أن «مستشارك المالي» يعمل على دعم مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة، ويسعى إلى توجيه الأفراد الراغبين في إنشاء مشروع خاص لأول مرة من خلال التوجيه الصحيح لوضع خطة للمشروع واحتساب الميزانيات، واختيار المجال المناسب للفرد عن طريق التخطيط السليم، وأخذ المشورة من المختصين في المجال المالي.

وقالت إن المبادرة تعزز الوعي حول أهمية الإدارة المالية في حدود متطلبات الأسرة الأساسية الواجب تلبيتها، وهي تُخفّض حجم وحدة الخلافات الأسرية والزوجية، مشيرة إلى أهمية المبادرة في إطار التوعية بالاقتصاد المنزلي، ودور الاستشارات المالية لتحقيق استقرار الأسرة وترابطها.

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