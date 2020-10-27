الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام القادمة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس "الثلاثاء" رطبا صباحا غربا مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو بوجه عام - و تظهر بعض السحب المنخفضة غربا.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأربعاء المقبل رطبا صباحا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة غربا – صحوا بوجه عام و غائما جزئيا أحيانا شرقا و تظهر بعض السحب المنخفضة غربا و تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الخميس المقبل طقسا رطبا صباحا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة غربا - صحوا بوجه عام و غائما جزئيا أحيانا شرقا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود الدولة يوم الجمعة المقبل طقس رطب صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف خاصة غربا - صحو بوجه عام غائم جزئيا أحيانا شرقا و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم السبت المقبل رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب خفيف خاصة غربا - صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحيانا شرقا و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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