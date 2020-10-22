الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد، اليوم، طقس رطب صباحا غربا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا شرقا.. والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم / س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويشهد يوم الجمعة طقسا رطبا صباحا غربا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف يكون صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا شرقا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس يوم السبت المقبل رطبا صباحا غربا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا شرقا و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 35 كم/ س و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود البلاد يوم الأحد المقبل طقس صحو بوجه عام.. غائم جزئيا أحيانا شرقا والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س و البحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم الإثنين المقبل صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحيانا شرقا والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهاراً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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