القبض على شاب هدّد رجال الشرطة

المصدر: محمد فودة - دبي

ألقت شرطة دبي القبض على شاب نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يسبّ فيه الشرطة ويوجّه عبارات تهديد ووعيد لرجالها، بحسب شرطة دبي التي أشارت إلى أنه تمت إحالة المتهم إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيقات معه.

وأفادت بأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص في مادته رقم 20 على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من سبّ الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، وإذا وقع السب أو القذف بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله، عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news