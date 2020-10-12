محاكم دبي تتلقى 9700 استفسار عبر «واتس أب»

المصدر: دبي - وام

تلقى مركز الاتصال في محاكم دبي، منذ بداية العام الجاري، 9700 استفسار عبر «خدمة سهيل - الواتس أب» المخصصة للرد على استفسارات المتعاملين المتعلقة بإجراءات محاكم دبي، ضمن مساعي رفع نسبة سعادة المتعاملين للوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأشار مدير إدارة إسعاد المتعاملين بمحاكم دبي، عبدالله الريس، إلى أن خدمة «سهيل عبر الواتس أب» تستخدم اللغتين العربية والإنجليزية، مستهدفة متعاملي محاكم دبي خلال أيام العمل الرسمية، بهدف الرد على الاستفسارات عن الخدمات والإجراءات، وزيادة نسبة سعادة المتعاملين، ورفع مستوى خدمات التواصل المقدمة للمتعاملين.

وأضاف أن الخدمة تأتي ضمن خطط تطوير الخدمات الحكومية المتميزة والمبتكرة لإسعاد المتعاملين.

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