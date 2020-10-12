استئناف خدمة تأجير الدرّاجات الكهربائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه بدءاً من اليوم سيكون بإمكان الشركات المشغلة لخدمات تأجير درّاجات السكوتر الكهربائية في أبوظبي، استئناف تقديم هذه الخدمة بشكل تدريجي بنسبة 25% من الطاقة الإجمالية وفي مناطق ومواقع محددة بالمدينة تشمل: جزيرة الريم، وجزيرة المارية، ومنطقة الزاهية، والدانة، وأجزاء محددة من منطقة البطين، والكورنيش، والمارينا، وذلك ضمن الاشتراطات الصحية واللوجستية التي تم تحديدها لاستئناف الخدمة والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في إمارة أبوظبي للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والصادرة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. ومن أبرز الضوابط والاشتراطات الوقائية إجراء فحوص دورية لجميع العاملين لدى الشركات المشغلة، والتأكد من سلامتهم من الفيروس.

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