«الهوية والجنسية» تستأنف إصدار أذونات العمالة المساعدة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، استئناف السماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، إضافة إلى البدء بإصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة، عبر القنوات الرئيسة للهيئة، واتخاذ كل الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية لدى منافذ الدولة، وإنهاء إجراء الفحص المسبق قبل الوصول وقيام صاحب العمل أو المؤسسة باستقبال وحجر القادمين لمدة 14 يوماً، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافي، ودعم عجلة النمو، بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية من جهة أخرى.

وأكدت الهيئة استمرار السماح بدخول حاملي الإقامات السارية من فئة العمالة المساعدة من جميع الجنسيات، ويشمل ذلك حاملي الإقامات السارية، والعاملين لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية من فئة العمالة لجميع الجنسيات، على أن تقوم الجهة المسؤولة بتقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة «ica.gov.ae».

وشددت على أهمية التقيد بإجراءات الفحص المسبق قبل الوصول إلى الدولة، بهدف تمكين هذه الفئة من عودة إلى الدولة على النحو الذي تحقق به تكامل الجهود المبذولة مع مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها الحيوية، تزامناً مع جاهزية آليات العمل المشتركة في شأن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة «كوفيد ـ 19».

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