تحذيرات من قيادة المركبات والعبور في مجاري الأودية والسيول

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي ومصباح أمين - رأس الخيمة

حذرت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة الجمهور من المجازفة بالوقوف في مجاري السيول أو عبورها، ومن الاقتراب من مجاري الأودية خشية انهيار حوافها.

ونبهت إلى عدم قيادة المركبات في مجرى السيل لتفادي مداهمة السيول للمجرى، لافتة إلى أنه يجب القيادة بحذر لأن المياه قد تغمر الطرق والجسور، فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع فرص لتكوّن سحب ركامية، لافتاً إلى أن كميات الأمطار المتوقع سقوطها على الدولة خلال شهر أكتوبر ستكون في المعدلات الطبيعية، وقد يشهد الشهر الجاري درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي بشكل طفيف.

وتفصيلاً، شهدت إمارة رأس الخيمة خلال اليومين الماضيين سقوط أمطار بين الغزيرة والخفيفة مصحوبة ببرد ورياح رملية في بعض المناطق، ما تسبب في حجب الرؤية عن مرتادي الطرق، حيث سجلت مناطق شوكة والغيل وكدرا وسيح الساعدي والمنيعي، أول من أمس، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد، كما سجلت منطقة الحويلات أمس سقوط أمطار خفيفة، وتوافد عدد كبير من المواطنين والمقيمين على المناطق التي شهدت سقوط أمطار للاستمتاع بالأجواء الماطرة وجريان بعض الأودية.

وناشدت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة الجمهور عدم المجازفة بالوقوف في مجرى السيل أو عبوره، وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية انهيار حوافها، إضافة إلى عدم قيادة المركبة في مجرى السيل لتفادي مداهمة السيول للمجرى. وفي السياق، أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن أبرز السمات المناخية لشهر أكتوبر تتمثل في التغيرات الحادة والسريعة في الأحوال الجوية، لافتاً إلى توقعات تشير إلى أن كميات سقوط الأمطار ستكون حول المعدل، فيما تشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بشكل طفيف.

وذكر المركز أن الرطوبة النسبية عادة ما تكون مرتفعة في الصباح الباكر خلال شهر أكتوبر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب، لافتاً إلى أن متوسط الرطوبة العظمى خلال هذا الشهر يصل إلى 79% تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

وأشار إلى أن أعلى درجة حرارة سجّلها المركز في شهر أكتوبر خلال الأعوام الماضية كانت 46.3 درجة مئوية في منطقة «مزيرعة» بمدينة ليوا سنة 2017، فيما كانت أقل درجة حرارة تم تسجيلها 10.2 درجات مئوية في منطقة «ركنة» بالعين سنة 2007.

وقال المركز إنه خلال هذا الشهر ستكون الرياح جنوبية شرقية في نهاية الليل والصباح، تتحول في الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية، نتيجة تأثير دورة نسيم البر والبحر، لافتاً إلى أن أعلى سرعة رياح تم تسجيلها خلال أكتوبر بلغت 117.4 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س في جزيرة قرنين بأبوظبي سنة 2012، بينما كانت أعلى سنة شهدت تكرار تكوّن الضباب سنة 2017، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 22 يوم ضباب وخمسة أيام ضباب خفيف.

وفي ما يتعلق بحالة الطقس أفاد المركز بأن الدولة تتأثر خلال الأيام الأربعة المقبلة بمنخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا شرقاً، متوقعاً أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرص لتكوّن السحب قد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، فيما يكون رطباً ليلاً حتى صباح السبت على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف.

وذكر أن الرياح ستكون جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأفاد المركز بأن يوم الأحد سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر، فيما يكون رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب، مؤكداً أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يسود يوم الاثنين طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء المقبل على بعض المناطق، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الطقس غداً

لفت المركز الوطني للأرصاد إلى أن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع استمرار ظهور بعض السحب شرقاً (قد تكون ركامية بعد الظهر)، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض، خصوصاً على المناطق الساحلية، بينما يكون رطباً ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق، مشيراً إلى استمرار فرصة تشكّل الضباب، كما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏س، تصل إلى 35 كم/‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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