مِنَح دراسية كاملة لأبناء العاملين في القطاع الصحي

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع «مكتب فخر الوطن»، برنامجاً للمِنَح الدراسية في المدارس الإماراتية، تقدّم إلى أبناء العاملين بالقطاع الصحي في جميع أنحاء الإمارات.

ويحصل الطلبة، بموجب المبادرة التي حملت اسم «حياكم»، على مِنَح دراسية كاملة للدراسة في المدارس الحكومية، بدءاً من العام الدراسي الجاري وحتى انتهائهم من المرحلة الثانوية، تقديراً لجهود وتضحيات آبائهم، ودورهم في المحافظة على صحة وسلامة مجتمع الإمارات.

وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة 1850 طالباً وطالبة على مستوى الدولة، فيما سيستمر تقديم الطلبات للعام الدراسي الجاري، حتى نهاية هذا الشهر.

وتغطي المنح تكاليف التعليم، وأجهزة الحاسوب المحمولة، ومصروفات النقل المدرسي، حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وتأتي المبادرة في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومكتب «فخر الوطن»، فيما يتطلع كلا الجانبين إلى تعزيز التعاون مستقبلاً من خلال إطلاق وإنجاز مبادرات وبرامج نوعية، بالتعاون مع مختلف الجهات التعليمية في الدولة.

وتسهم مبادرة «حياكم» في تحقيق الاستقرارين الأسري والنفسي، ومساعدة الأسر على تحمل الأعباء المالية بسبب جائحة «كوفيد-19»، وتأمين الدراسة لأبنائها في المدارس الحكومية، ما ينعكس إيجاباً على العاملين في الخطوط الأمامية من خلال الإحساس بالأمان، عبر توفير فرص تعليمية بمستوى متقدم، وتحقيق الرعاية والمتابعة لأبناء خط الدفاع الأول في المدرسة حتى نهاية المرحلة الثانوية، إضافة إلى احتياجاتهم التعليمية بالمنزل في ظل غياب ولي الأمر، الذي هو في حالة من الجهوزية على الخطوط الأمامية، بما يحفزه للاستمرار في عطائه الكبير في مواجهة المخاطر الصحية.

وتقدم الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بالشكر والتقدير للأبطال في خط الدفاع الأول، «الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية والسهر من أجل صحة وسلامة الناس في الدولة، تاركين أسرهم لأسابيع، وأحياناً لشهور، لكي يؤدوا واجبهم تجاه المجتمع»، مؤكداً أنه «كانت لخدماتهم وتفانيهم في عملهم، في ظل هذه الظروف الصعبة، نتائج مهمة لمسناها جميعاً، وهم حقاً مثال مشرّف تتجسد فيه قيم وثقافة مجتمع الإمارات».

وأكد أن مكتب «فخر الوطن» سيبذل أقصى الجهود لمواصلة تقديم الدعم والتقدير للعاملين في الخطوط الأمامية، متمنياً من خلال مبادرة «حياكم» كل النجاح والتوفيق لأبناء العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهم يبدأون عاماً دراسياً جديداً.

وأعرب الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عن شكره العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه المتواصل للعاملين في خط الدفاع الأول، ومتابعته المتواصلة لأبطال الإمارات ورعايتهم وأسرهم، في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها ويعيشها العالم أجمع.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، أن مبادرة «حياكم» التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع مكتب «فخر الوطن»، تعد ترجمة فعلية لمسيرة الخير والعطاء الممتدة على أرض الإمارات، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم الدعم التعليمي لأبناء العاملين بالقطاع الصحي، في ظل قيام ذويهم بأعمالهم النبيلة ضمن خط الدفاع الأول.

وقال إن مبادرة «حياكم» تجسيد آخر وحقيقي لقيم التكافل والعطاء، وصورة مشرقة ترسمها القيادة باستمرار، لإبراز الوجه الحضاري والإنساني للدولة، وتعزيز أواصر التعاضد والتكاتف بين أبناء الوطن والمقيمين على أرض الإمارات.

وتعد الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومكتب «فخر الوطن» الأولى من نوعها، حيث سيقوم المكتب بمهمته من خلال تطوير مجموعة واسعة من الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأطياف المجتمع كافة، في جميع أنحاء الإمارات، لتطوير مبادرات وبرامج خاصة تهدف إلى دعم وتقدير أبطال الخطوط الأمامية.

ويعمل مكتب «فخر الوطن» - الذي تأسس في يوليو 2020، بمرسوم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - على دعم العاملين في الخطوط الأمامية، بمن فيهم موظفو القطاعات الطبية وغير الطبية، التي تشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الصحي، مثل الأطباء والممرضين والصيادلة وطواقم التنظيف والخدمة، إضافة إلى خدمات الحماية والوقاية، التي تشمل فرق إدارة الأزمات وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم والمتطوعين.

1850

طالباً وطالبة من أبناء العاملين في القطاع الصحي، على مستوى الدولة، عدد المستفيدين من المبادرة.. وتقديم الطلبات مستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري.

- المِنَح تغطي تكاليف التعليم وأجهزة الحاسوب المحمولة، ومصروفات النقل المدرسي حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية.

- المبادرة تشمل الأطباء والممرضين والصيادلة، وطواقم التنظيف والخدمة وفِرَق إدارة الأزمات، وخدمات الأمن والطوارئ والتعقيم والمتطوعين.

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