«دار البر» تنفق 62.4 مليون درهم على مشاريع خيرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال رئيس مجلس إدارة «دار البر»، خلفان خليفة المزروعي، إن «دار البر» نفذت مشاريع وحققت إنجازات إنسانية خلال النصف الأول من العام الجاري في 32 دولة، حيث استقبلت تبرعات لمصلحة 18 ألفاً و174 مشروعاً، بتكاليف إجمالية بلغت 62 مليوناً و402 ألف و754 درهماً، وتمثلت في مشاريع خيرية وإنسانية، منها: مشاريع بناء ورعاية المساجد، مشاريع دعوية، مشاريع المياه، مشاريع طبية، مشاريع الوقف الخيري، دعم الأسر المنتجة، الإغاثات العاجلة، في ظل الدور الذي تضطلع به الجمعية تنموياً وإنسانياً في الإمارات والعالم، ترجمة لتوجهات الدولة.

وأشار إلى رعاية الجمعية حالياً كفالة 37 ألفاً و65 يتيماً داخل الدولة وخارجها، و450 أسرة للأيتام خارج الدولة، و41 من أصحاب الهمم داخل الإمارات، بكلفة بلغت 26 مليوناً و498 ألفاً و732 درهماً في النصف الأول من العام الجاري.

كما قدمت «دار البر» عبر فروعها المنتشرة في الدولة من بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس مساعدات محلية بلغت 42 مليوناً و901 ألف و495 درهماً، استفاد منها 4706 مستفيدين، وتمثلت المساعدات في العلاج، والتعليم، والسكن، ومصاريف أخرى أسهمت في تخفيف معاناة أصحاب الحاجة.

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