«حصنتك» في المباني التجارية والسكنية بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

وجّه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، بالعمل على تركيب منظومة «حصنتك»، نظام الحماية والإنذار والتحكم الذكي، في جميع المنشآت التجارية والمباني السكنية في الإمارة، للحد من حوادث الحرائق وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو ولي عهد أم القيوين، أمس، اجتماعاً بمقر المجلس التنفيذي، لمناقشة مشروع «حصنتك»، نظام الحماية والإنذار والتحكم الذكي للمباني والمنشآت.

وثمّن سمو ولي عهد أم القيوين المتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتوفير المستوى الأمثل للوقاية من الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات، ودعم تحقيق الأجندة الوطنية 2021 لتصبح الإمارات من أكثر الدول أماناً في العالم.

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