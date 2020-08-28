حمدان بن محمد يوجّه بسياسة عمل مرنة لموظفات حكومة دبي لدعم أبنائهن خلال التعليم عن بُعد

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطبيق سياسة عمل مرنة في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة دبي، بخصوص الموظفات الأمهات اللاتي يتابعن أبناءهن أثناء تلقيهم التعليم عن بُعد، اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك حرصاً على توفير الأجواء الداعمة للأسرة في هذه المرحلة، ولتمكين المرأة العاملة من توفير الرعاية والدعم اللازمين لأبنائها لمواصلة التعليم عن بُعد، بما يضمن لهم أعلى مستويات التحصيل العلمي.

ولي عهد دبي: - «السماح بالعمل عن بُعد للموظفين الذين لا يوجد لديهم من يتابع دراسة أبنائهم، خلال أيام التعليم عن بُعد، وفق ضوابط محددة».

ووفقا لتوجيهات سمو ولي عهد دبي، سيجوز لكل جهة حكومية السماح لهذه الفئة من الموظفات بممارسة العمل عن بُعد من المنزل، وفقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات الواضحة، التي تشمل: أن تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن تأدية مهامها عن بُعد، وبما لا يؤثر سلباً في حسن سير العمل لدى الجهة الحكومية، وأن تكون المرحلة الدراسية التي يدرس فيها الابن أو الابنة من مرحلة الروضة الأولى حتى الصف التاسع، وأن يكون السماح للموظفات بالعمل عن بُعد بناءً على جدول دراسي معتمد من المدرسة، وفقط خلال الأيام التي يتلقى فيها الأبناء التعليم عن بُعد.

كما وجّه سمو ولي عهد دبي بمراعاة للحالات الخاصة بالنسبة للموظفين، الذين لا يوجد لديهم من يتابع دراسة أبنائهم خلال أيام التعليم عن بعد، بالسماح لهم بالعمل عن بُعد لمتابعة أبنائهم في دراستهم، وخلال تلقيهم دروسهم عبر التعلُّم عن بُعد، وفقاً للمعايير المحددة.

وأكد المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن توجيهات سمو ولي عهد دبي ترسّخ النهج الدائم لحكومة دبي في مراعاة الظروف الاجتماعية لموظفيها في جميع الأوقات، وضمن مختلف الظروف، وتعكس حرص سموه على إيجاد مقومات الاستقرار الأُسري والنفسي لموظفي وموظفات حكومة دبي، بما يكفل لهم حياة سعيدة وهانئة، ويمكنهم من الموازنة بين متطلبات العمل والواجبات الوظيفية والالتزامات الأسرية، من دون إخلال بأي منها على حساب الآخر، انطلاقاً من حرص القيادة على أن تكون السعادة الحافز لمزيد من العمل المثمر والإنتاج والعطاء.

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