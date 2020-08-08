مركز الشباب العربي يطلق نتائج "أولويات الشباب العربي" الثلاثاء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم:

يطلق "مركز الشباب العربي" الذي يترأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نتائج دراسته الشاملة الأولى من نوعها بعنوان "أولويات الشباب العربي" ضمن "مؤتمر أولويات الشباب العربي" الذي ينعقد يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 عشية اليوم العالمي للشباب، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية ومشاركة منظمة الأمم المتحدة وحضور عدد من وزراء الشباب العرب ومسؤولي القطاعات الشبابية من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويعرض المؤتمر الرقمي أولويات الشباب العربي وآفاق تحقيقها، كما يعلن نتائج الدراسة الشاملة التي أجراها لاستطلاع أبرز القضايا التي تهم الشباب العربي حاضراً ومستقبلاً وفق الحقائق المبنية على الأبحاث، التي تساهم في تشكيل خارطة طريق واضحة تحددها معلومات علمية تساعد في وضع سياسات مفيدة وتقديم برامج نوعية تمكّن الشباب في مختلف البلاد العربية.



وسيشهد المؤتمر الذي يعقد عبر تقنية التواصل الرقمي كلمة خاصة لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على ضوء نتائج الدراسة التي يكشف المركز عن نتائجها، بالإضافة إلى مداخلات وكلمات خاصة من قبل سعادة الدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، والأمين العام المساعد الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، كما سيلقي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ونائب رئيس مركز الشباب العربي، بالإضافة إلى مداخلات معالي وزراء الشباب العربي من مصر، والمغرب، والبحرين، والأردن، والإمارات، بالإضافة إلى كلمات مدير عام الهيئة العامة للشباب في دولة الكويت ومدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب في دولة لإمارات،كما ُيفتح المجال لتسجيل حضور ومتابعة وسائل الإعلام المهتمة المعنية بتغطية اليوم العالمي للشباب الذي يوافق يوم 12 أغسطس 2020.

وشملت دراسة أولويات استطلاع العربي في مرحلتها الأولى 7000 شاب وشابة من 21 دولة عربية ضمن الفئات العمرية بين 15 و34 سنة. وسيتم عرض أولويات الشباب العربي وفقا لقطاعات رئيسية تسهم في دعم صناع القرار والمسؤولين للتعرف على مختلف الأولويات من وجهة نظر الشباب أنفسهم.

ويغطي الاستطلاع عدة أولويات حيوية للشباب العربي ضمن قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والأمان، والدخل، وفرص العمل، وتطوير الذات، والبيئة، والبنى التحتية، والمعايير المجتمعية، والترفيه، والتقدم التكنولوجي.



وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، شما بنت سهيل المزروعي: "البيانات والمعلومات القائمة على منهجيات علمية في استطلاع أولويات الشباب العربي بمختلف فئاته العمرية وشرائحه المجتمعية هي مخزون استراتيجي وعنصر حيوي في بناء المستقبل، لأنها تعطي صورة شاملة عن احتياجات الشباب وتطلعاته، وتمثل خارطة طريق واضحة لصنّاع القرار والقائمين على العمل الشبابي لوضع استراتيجيات شبابية واضحة وتطوير برامج تحقق أهدافها المرجوة."

وأضافت: "الشباب العربي قادر بفضل إمكاناته وطموحه ومثابرته على تحويل التحديات إلى فرص بالاستناد إلى ثقافة الإيجابية والعمل الجاد والإيمان بالذات والحرص على تطوير المهارات والقدرات لجعل الأولويات التي تهمه واقعاً بالاستفادة من البرامج الحكومية والمؤسسية العربية التي تنطلق من الحقائق والأرقام وتمكّن الشباب العربي من المشاركة بدوره الأساسي في صناعة المستقبل".

بدوره قال مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، سعيد النظري: "ستكون نتائج الدراسة متاحة للجميع كأحدى الممكنات الداعمة للقيادات الشابة لتطوير الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإسهام في إشراك الشباب في مختلف القطاعات التنموية، كما ستشكل مرجعية بحثية هامة تستفيد منها وزرات الشباب ومؤسسات العمل الشبابي في العالم العربي"

وأضاف سيعمل مركز الشباب العربي على رصد أولويات الشباب العربي بشكل دوري، وستقدم المنصة قاعدة بيانات سنوية لدعم الباحثين وصناع القرار بالبيانات والمعلومات المستقاة من الشباب أنفسهم، والتي من شأنها أن تشكل مظلة بحثية شاملة يتم تطويرها لتواكب مختلف المستجدات الراهنة، كما سنحرص على رصد مداخلات الشباب حول مخرجات الدراسة ضمن الحوار الذي يجمع بين الشباب والمسؤولين على ضوء مخرجات الدراسة".

وشملت منهجية بحث استطلاع أولويات الشباب العربي مختلف شرائح الشباب العربي الذي يمثل نسبة 34% من إجمالي عدد السكان في معظم الدول العربية، وهي نسبة تعدّ بين الأعلى على مستوى العالم وتشكل ثروة بشرية يمكن تعزيزها بتكوين تصور علمي واضح لأولويات الشباب العربي في القطاعات الحيوية مثل التعليم والدخل والاستقرار وفرص العمل والتعليم وبناء الذات.

كما يستضيف المؤتمر حواراً خاصا لـ100 شاب وشابة من مختلف أرجاء الوطن العربي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة لمناقشة مخرجات الدراسة. فيما سيشهد المؤتمر إعلان مركز الشباب العربي عن مبادرة تفاعلية خاصة بأولويات الشباب العربي.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الشباب العربي يستثمر في مجال البيانات والأبحاث التي تخدم قطاع الشباب العربي وفق عدة مسارات تنموية ترتبط بجمع البيانات الشبابية وتحليلها، والأبحاث المرتبطة بعمل وواقع الشباب وأيضا حول أفضل البرامج والممارسات في قطاع العمل الشباب العربي والعالمي، لتشكل مرجعا لصناع القرار والباحثين وكافة العاملين في مجال خدمة الشباب والاستثمار في طاقاتهم.

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