نقل خدمات «العمالية» و«التنفيذ» إلى المبنى الجديد لمحاكم دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت محاكم دبي عن نقل جميع خدمات المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، إلى المبنى الجديد في منطقة العوير، لتسهيل إجراءات المتعاملين، في إطار الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتوفير أفضل الخدمات التي من شأنها تسريع عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام.

وأفادت محاكم دبي بأنه سيتم تقديم خدمات المحكمة العمالية في مقرها الجديد بدءاً من الأحد المقبل، وتشمل قيد الدعاوى العمالية التي يتنازع فيها صاحب العمل أو العامل وخدمة الدعاوى الكلية، وهي التي يرفعها العمال ضد جهات العمل في القطاع الخاص لحماية حقوقهم التي تزيد على 10 ملايين درهم بموجب العقود، والدعاوى الجزئية: وهي تلك التي يرفعها العمال ضد جهات في القطاع الخاص لحماية الحقوق التي تقل عن 10 ملايين درهم، إضافةً إلى خدمات دعاوى الاستئناف، ونظر الطعون في الدعاوى العمالية من قبل محكمة التمييز.

وأوضحت أنه سيتم تقديم خدمات محكمة التنفيذ، بداية من 16 أغسطس الجاري، وتتيح خدمة التنفيذ للمتقاضين تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي وأحكام محاكم مركز دبي المالي، ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة والأوراق الأخرى التي تصدق عليها المحاكم، وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من خارج الدولة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وتنفيذ الإنابات المحالة من محاكم الإمارات الأخرى في الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي متى كانت إقامة المحكوم عليه أو أمواله تقع في دائرة اختصاص محاكم دبي.

بالإضافة إلى خدمة تنفيذ الأحكام التي تتيح للمتقاضين قيد ملف لتنفيذ السندات التنفيذية بالقوة الجبرية بعد تعذر تنفيذها رضاءً، وخدمة بيع مال أو عقار مرهون، وخدمة الإشكالات ومنازعات التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة الأوامر الإدارية التي تتولى تنفيذ قرارات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في المسائل المدنية والمسائل العقارية الواقعة ضمن اختصاص محاكم دبي، وخدمة طلبات التنفيذ الذكية المتعلقة بمختلف الإجراءات التحفظية والتنفيذية، منها (طلبات التحري عن عناوين وأموال المدين، والحجز على أموال المدين وبيعها وصرف المبالغ الموردة وتحويلها للمستفيدين، وطلبات أوامر قيد الحرية).

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