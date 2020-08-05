حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية وتعيين رئيس لدائرة الشؤون الإسلامية

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (21) لسنة 2020 بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.

ويقضي المرسوم الأميري بن يُرقى سعادة عبدالله خليفة يعروف السبوسي، مدير دائرة الشؤون الإسلامية إلى درجة رئيس دائرة، ويُعين رئيساً لدائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.

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