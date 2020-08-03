31 أغسطس الجاري إغلاق التسجيل في «تحدّي التنقل ذاتي القيادة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الموعد النهائي للتسجيل في الدورة الثانية لمسابقة «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة» 2021، هو 31 من شهر أغسطس الجاري، داعية الشركات والمؤسسات الأكاديمية المحلية إلى التسجيل قبل حلول الموعد المحدد عبر الموقع www.sdchallenge.com، والتي يبلغ إجمالي جوائزها 6.3 ملايين درهم.

وكان المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، قد أعلن عن إطلاق الدورة الثانية خلال حفل ختام أعمال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في أكتوبر 2019 بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة رئيس اللجنة المنظِّمة لمؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقّل ذاتي القيادة في الهيئة، أحمد هاشم بهروزيان، إن محور الدورة الثانية يأتي تحت عنوان «الخدمات اللوجستية ذاتية القيادة»، وتشمل وسائل النقل الأرضية، والطائرات بدون طيار (Drones)، وغيرها، بهدف توسيع نطاق العمل، ومجالات التطبيق، للشركات التي ستشارك في التحدي، وإن الهيئة قد بدأت في فتح باب التسجيل وبدء تلقي طلبات المشاركة منذ مارس الماضي من العام الجاري، وإن الإعلان عن تحديد 31 أغسطس الجاري موعداً نهائياً هو لتحفيز وتشجيع الشركات الرائدة والناشئة والمؤسسات الأكاديمية المحلية على التعجيل بالمشاركة عبر الموقع www.sdchallenge.com.

وأضاف أن نجاح الدورة الأولى يمثل دفعة قوية للاستمرار في هذه المسابقة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم، وهي تعكس توجهات قيادتنا الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة.

وأوضح أنه بإمكان جميع الشركات المحلية والعالمية المشاركة ضمن فئة «الشركات الرائدة»، شريطة أن تكون الشركة مسجلة في بلد المنشأ أو محلياً، وتعمل في مجال تطوير أو تشغيل المركبات ذاتية القيادة المخصصة للخدمات اللوجستية الأرضية (نقل البضائع)، أما بخصوص فئة «المؤسسات الأكاديمية المحلية»، فهي تشمل جميع الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث في الإمارات التي لديها اهتمامات بحثية في مجال التقنيات ذاتية القيادة، وتعمل على تطوير نماذج ذاتية القيادة قادرة على نقل البضائع، مشيراً إلى أن تقييم المشاركين سيتم من خلال لجنة تحكيم دولية، ومن ثم الإعلان عن المشاركين النهائيين بحلول الربع الرابع من 2020، ليتم انتقال المؤهلين إلى مرحلة الاختبار العملي، والتي من المخطط البدء بها في يونيو 2021.

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