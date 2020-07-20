العرب حول العالم يطلقون وسم "مسبار الأمل فخر العروبة"

المصدر: ديما منصور - دبي

أطلق العرب من مختلف دول العالم وسم #مسبار_الأمل_فخر_العروبة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب ساعات على إطلاق المسبار بنجاح نحو المريخ ليبدأ مهمته باكتشاف الكوكب الأحمر.

وبارك مغردون لدولة الإمارات حكومة وشعبا، هذا الانجاز التاريخي، الذي شكل مصدر فرح وسعادة للعرب أجمع في مختلف بقاع الأرض، كونه الانجاز العربي الأول من نوعه في هذا المجال، مشيرين إلى أن هذا الحدث سيعيد أيضا إحياء التاريخ العربي.

فقال أحد المغردين: "مبرووك للإمارات قيادة وشعباً إطلاق "مسبار الأمل" في رحلته نحو المريخ.. إنجاز عربي يرفع رؤوسنا جميعاً".

وقال آخر: "نبارك لاشقاءنا وإخوانا وحبايبنا وشيوخنا في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاق الرحلة العلمية إلى كوكب المريخ "مسبار الأمل" بنجاح.. سائلين الله جل وعلا ان تكون عوناً في خدمة الإنسان والإنسانية"

كما قالت الاعلامية زينة اليازجي: "مبروك الإمارات.. نجحتم بعمار الأرض و الآن باكتشاف الفضاء #مسبار_الأمل و تتابعون بزرع الأمل و الفخر لكل عربي".

وأعرب مغردون عن املهم بأن يكون هذا الانجاز بداية لعودة العصر الذهبي للعرب، المليئ بالنجاحات والانجازات على كافة المستويات، فقالت إحدى المتابعات: "ان شاء الله تكون هذه بداية عودة العصر الذهبي للعرب مع إطلاق هذا الانجاز العلمي.. والقادم أجمل يا رب".

وأوضح مغردون أن هذا الانجاز الإماراتي هو مصدر فخر لكل عربي، حيث سيكون للعرب، من خلاله، بصمة في علوم الفضاء، كما أنه سيجسد رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات، والإصرار على تقديم المزيد من الانجازات.

فقالت إحدى المغردات: "الإمارات فخر العرب وقوة الأمل.. الف مبروك للإمارات هذا الإنجاز الذي يسجل لكافة العرب.. ويحث على الفخر فى قلب كل عربي وعربية".

وقالت أخرى: "مسبار الأمل انجاز عربي يفخر له العرب جميعا.. عسى أن تكون هذه رسالة أمل وتحفيز لكل عربي لمواجهة التحديات وتقديم المزيد من الانجازات التي بدأتها الامارات".

وعن شعورهم عند سماع أول عد تنازلي عربي، وهو الاول في تاريخ استكشاف الفضاء، الذي سبق لحظة الاطلاق، عبر المغردون عن أن هذه اللحظات كانت ملامسة للقلوب وتركت داخلهم أثرا كبيرا، مشيرين إلى أن سماع الأرقام العربية قبل اطلاق انجاز ضخم كهذا شكل لديهم فرحة لا توصف.

فقال أحد المغردين: "أول عد باللغة العربية.. لحظاتٌ لمست قلوبنا.. وسكنت في صفحات التاريخ إلى الأبد! وخلفت خلفها سعادة لا توصف.. مسبار الأمل انطلق بنجاحٍ نحو المريخ.. مبارك لكل العرب هذا الانجاز العظيم والحدث الضخم".

من جهتهم تناقل مغردون كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي قالها سموه خلال اطلاعه، في وقت سابق، على التحضيرات والاستعدادات النهائية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل": "مسبار الأمل إنجاز لكل عربي وفخر لكل إماراتي".

ويشار إلى أن "مسبار الأمل"، انطلق، اليوم، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، على متن صاروخ الإطلاق "إتش 2 إيه"، في رحلته التاريخية لاستكشاف المريخ.

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