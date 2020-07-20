الفلاسي: جامعة الإمارات تحتضن أكبر مركز لعلوم الفضاء بميزانية 200 مليون درهم

المصدر: أمين الجمال - دبي

قال وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد الفلاسي لـ"الإمارات اليوم": "ليس هناك جامعة متخصصة في علوم الفضاء لأن قطاع الفضاء يعتمد على تخصصات متعددة منها الأمن الغذائي و علوم الاتصالات و علوم الفضاء، لكن توجد مراكز بحثية متخصصة في هذا المجال".

وأضاف: "في جامعة الإمارات المركز الوطني لعلوم و تكنولوجيا الفضاء متخصص في تطوير الكفاءات في القطاع الاكاديمي، ميزانيتة الأولية 200 مليون درهم ويعمل حالياً على تصنيع غرفة نظيفة بمقره وسيتم تدشينها الشهر المقبل".

وأوضح أنه هذا المركز يعتبر المركز الأول والأكبر على مستوى الجامعات في هذا المجال ومما لاشك فيه سوف تخدم الغرفة النظيفة جميع الاختبارات والعمليات الخاصة بعلوم الفضاء.

وأشار إلى أن قطاع الفضاء الإماراتي متكامل و كل مشروع فيه يخدم فئات مختلفة، لافتاً إلى أن رائد الفضاء هزاع المنصوري ألهم العديد من الصغار و الطلاب، و كذلك ان مسبار الامل بعتبر من المشاريع الفضائية التي تضم جميع الفئات على اختلاف أعمارهم و جميع تخصصاتهم و من ثم انه يؤثر و يلهم شرائح متعددة داخل الدولة و خارجها خصوصا ً في الوطن العربي الذي يرى أول عد تنازلي لإنطلاق المسبار إلى المريخ باللغة العربية.

من جانبها، قالت مهندسة أجهزة علمية ضمن فريق "مسبار الأمل"، فاطمة لوتاه: "على متن مسبار الأمل ثلاثة أجهزة علمية، هي المقياس الطيفي للأشعة تحت الحمراء، الذي يدرس الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، ويركز على الغبار وجليد الماء وعلى الحرارة السطحية والحرارة في الجو.

ولفتت إلى أن الجهاز الثاني هو كاميرا الاستكشاف الرقمية، التي تعطي صوراً ملونة للمريخ، وتعطي بيانات علمية، منها جليد الماء وغيرها، والجهاز الثالث هو المقياس الطيفي للأشعة فوق البنفسجية والذي يقيس الأكسجين والهيدروجين وأول أكسيد الكربون في الغلاف الجوي العلوي.

وأضافت أن هذه العلوم والمعلومات والبيانات لفهم الصلة بين الطبقات الجوية.

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