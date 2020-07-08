محمد بن راشد يدشّن التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي بكلفة 11 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات تدعمها مشاريع نوعية وبنية تحتية تُصنّف بين الأعلى كفاءة واعتمادية على مستوى العالم تم تطويرها بعقول إماراتية وخبرات عالمية وفق أفضل المعايير والمواصفات، وبما يتوافق مع المستهدفات الرامية إلى منح كل من يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء، سواء كان مواطناً أو مُقيماً، ولكل من يحلّ على دولتنا ضيفاً مُكرماً، أفضل نوعيات الحياة وأرقى مستوى من الخدمات التي تضمن للجميع الرفاه والراحة والسعادة على المديين القريب والبعيد.

وقال سموه: "الإمارات أهدافها كبيرة وطموحاتها عالية بعلو همة وعزيمة أبنائها.. واليوم نمضي في مختلف دروب التنمية بثقة ورؤية واضحة وإصرار على بلوغ أرفع مراتب التميز في شتى المجالات.. غايتنا أن نوفر للناس كل ما يضمن لهم راحتهم واستقرارهم وسعادتهم، وأن نؤسس للأجيال القادمة أسباب

الرفعة والتقدم والازدهار".

وأضاف سموه: "العالم اليوم مُقبل على مرحلة جديدة ربما لم يستعد لها البعض.. لكن استراتيجيتنا قائمة على حسن الاستعداد للمستقبل بتخطيط مُحكم يضع في الحسبان كافة الاحتمالات، ولدينا رصيد من الخطط والعقول والكفاءات ما يعيننا على اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية على مستوى العالم.. فنحن نمتلك القدرة والخبرة للتعامل مع كل المتغيرات لمواصلة العمل وتفادي المعوقات واكتشاف الفرص وتعظيم النتائج وصولاً إلى الغد المأمول".

جاء ذلك خلال تدشين صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، التشغيل الرسمي لمسار 2020 لمترو دبي، الذي يمتد من محطة "جبل علي" على الخط الأحمر إلى محطة "إكسبو 2020"، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات، بكلفة بلغت 11 مليار درهم، وسيتم افتتاح المسار للجمهور في شهر سبتمبر المقبل.

كان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله إلى محطة "جبل علي" لمترو دبي، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، حيث شاهد سموه ومرافقوه فيلماً عن مشروع مسار 2020، الذي يأتي تنفيذه في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق النمو المستدام في إمارة دبي، وتطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى تلبي متطلبات النمو المستمر لمدينة المستقبل، وتحقق توجهات دولة الإمارات للاستعداد للخمسين سنة المقبلة، كما يأتي المشروع تنفيذاً للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتوفير أنظمة نقل جماعي تشمل خطوطاً للمترو والترام وأخرى للحافلات والنقل البحري، وتحقيق التكامل بين مختلف أنظمة المواصلات.

وسلّط الفيلم الضوء على المناطق التي يخدمها مسار 2020، وتقدر كثافتها السكانية بأكثر من 270 ألف نسمة، وتضم مناطق الحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع دبي للاستثمار، إلى جانب موقع معرض إكسبو 2020.

ويبلغ طول المسار 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات، منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة أيقونية في موقع إكسبو 2020، وثلاث محطات علوية ومحطتان نفقيتان، ويوفر مسار 2020 تنقلاً آمناً وسهلاً لزوار معرض إكسبو ومناطق عدة في دبي على حد سواء، وسيكون شرياناً حيوياً واستراتيجياً يصل مختلف مناطق دبي بمطار آل مكتوم الدولي في المستقبل، ليبقى شاهداً على مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ دبي، ورمزاً للاستدامة والتقدم والابتكار للأجيال الحالية والمستقبلية.

رحلة القطار

عقب ذلك، تجوّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومرافقوه، في محطة "جبل علي"، وهي محطة تبادلية على الخط الأحمر ومشابهة لتصميم محطات المترو الحالية، وذلك حفاظاً على هوية وشكل المحطات على شارع الشيخ زايد، وتبلغ مساحتها 8800 متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 320 ألف راكب يومياً، ثم استقل سموّه القطار الجديد لمترو دبي الذي أجريت عليه بعض الإضافات والتعديلات على التصميم الداخلي لعربات المترو، منها تخصيص العربة الأخيرة للنساء والأطفال، والإبقاء على جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية، فيما خُصصت بقية العربات للدرجة الفضية، مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية في الدرجة الذهبية، وطولية في الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال.



محطة إكسبو 2020

وتوقّف القطار في محطة إكسبو 2020، التي تتميز بتصميمها الفريد على شكل أجنحة الطائرة لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، وتجوّل سموه ومرافقوه في المحطة التي تبلغ مساحتها الكلية 18 ألفاً و800 متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 522 ألف راكب يومياً في الاتجاهين، بمعدل 29 ألف راكب في

الساعة في الاتجاهين.

وتضم المحطة رصيفين لصعود الركاب وثلاثة مسارات، وجرى ربطها من الجهة الشرقية مع معرض إكسبو وإكسبو CoEx، ورُبطت من الجهة الغربية مع المركز التجاري والمجمع العمراني، ورُوعي في تصميمها التكامل مع منظومة المواصلات العامة، حيث خُصصت مواقف للحافلات ومركبات الأجرة.

وأزاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الستار عن النصب التذكاري لمحطة إكسبو 2020، وهو عبارة عن عمل فني منحوت بالخط العربي مستوحى من المعاني الجليلة لعبارة "آمنت بالله" التي جاءت في مطلع قصيدة سموه "بداية الخمسين"، والتي يتجلى فيها الإيمان بالله تعالى، والحكمة، واستشراف المستقبل، وتتضمن في ثناياها تحفيز الشباب وحثهم على تحقيق الإنجازات والوصول بالوطن لأعلى المراتب.

والنصب التذكاري من تصميم الفنان العالمي إلسيد (El Seed)، ويبلغ ارتفاعه 1.5 متر، وعرضه 3.5 أمتار، وتم وضعه على قاعدة بارتفاع متر واحد وعرض أربعة أمتار، واختار الفنان أن تكون الحروف متوازنة ومتناسقة في تركيبتها التي تصوّر مشهداً متناغماً فيه مرونة وحزم وتعبير عن توازن تفاصيل الماضي وتناغمه مع الرؤية المستقبلية، وزيّن العمل الفني باللون الأزرق ليتناغم مع اللون السائد في المحطة، كما انه لون سائد في الطبيعة، ويرمز إلى الاستقرار والولاء والثقة والذكاء والسلام.

والتُقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة تذكارية مع فريق العمل المشرف على تنفيذ مسار 2020.



المترو ومتطلبات النمو العمراني

أكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، أن مشروع مترو دبي عموماً ومسار 2020، هو أحد الأفكار السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى، انطلاقاً من قناعة سموه الراسخة بأهمية نظام المترو في تحقيق متطلبات النمو العمراني المستقبلي لإمارة دبي، وأن المترو هو بمثابة العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة.

وقال الطاير: "حظي مشروع (مسار 2020) بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بدءاً من فكرة المشروع مروراً بالتصميم ثم تنفيذ مختلف الأعمال الرئيسة في المشروع، وصولاً إلى الافتتاح الرسمي".

وأضاف: "تُقدَّر الطاقة الاستيعابية (لمسار 2020) بنحو 46 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين (23 ألف راكب في الاتجاه الواحد في الساعة)، ووفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة يتوقع أن يصل عدد مستخدمي مسار 2020 إلى نحو 125 ألف راكب في اليوم في عام 2021، يرتفع إلى قرابة 275 ألف راكب في اليوم بحلول عام 2030، كما أظهرت الدراسات قيام قرابة 35 ألف زائر يومياً باستخدام محطة إكسبو 2020 للوصول إلى موقع المعرض خلال أيام الأسبوع، ويرتفع العدد لنحو 47 ألف زائر يومياً خلال أيام نهاية الاسبوع، ويمثل هذا العدد قرابة 29% من اجمالي عدد الزوار اليومي المتوقع لمعرض إكسبو".



التشغيل التجريبي



سيتم افتتاح مسار 2020 أمام الجمهور في شهر سبتمبر المقبل، والإعلان عن تفاصيل التشغيل لاحقاً، وستستمر هيئة الطرق والمواصلات، من خلال الشركة المشغلة للمترو، بالاختبارات والتجارب التشغيلية في الفترة المقبلة، وينقسم التشغيل التجريبي إلى أربع مراحل، تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتسمى بـ"الاختبار الساكن"، ويتم فيها وضع عربة ساكنة من عربات القطار على المسار، ومن ثم إجراء اختبارات عليها تشمل أنظمة الاتصال، وأنظمة التشغيل الآلي، والتيار الكهربائي، وتكييف الهواء، والأجهزة الإلكترونية على متن القطار، وأنظمة الإضاءة، وكذلك التكامل والتنسيق بين مختلف الأنظمة الفرعية ومكوناتها.



والعمل متواصل حالياً في المرحلة الثانية، وهي "الاختبار المتحرك"، وتكون من دون ركاب، وتتضمن هذه المرحلة إجراء اختبارات على أنظمة عدة أثناء سير القطار، ويشمل ذلك اختبار أنظمة المحركات والمكابح، واختبارات التحميل، وأنظمة التيار الكهربائي، واختبارات التوافق الكهرومغناطيسي، واختبارات أنظمة التشغيل الآلي للقطار، وأنظمة الاتصالات للقطار، علاوة على اختبار السرعة.



وسيتم في الفترة القليلة المقبلة إجراء المرحلة الثالثة، وهي الاختبارات التشغيلية التجريبية، ويتم فيها إثبات كفاءة أداء النظام بأكمله (System Reliability)، والتأكد من مدى استقرار الأنظمة التشغيلية (System Stability)، وتعتبر هذه الاختبارات من أهم مراحل المشروع، وتبدأ بعد الانتهاء من جميع اختبارات الأنظمة وتكاملها، ويتم فيها تشغيل النظام بشكل مستمر بصورة مماثلة للتشغيل في الوضع الاعتيادي (دون ركاب) لتحقيق مؤشر الأداء التشغيلي المستهدف.

والمرحلة الرابعة هي التجارب التشغيلية التي تتم من قِبَل مُشغّل القطارات، وتهدف إلى التحقق من جاهزية المشغل قبل البدء بالتشغيل الفعلي للخدمة، وتستغرق 14 يوماً، وتكون من دون ركاب، ويتم في هذه المرحلة التشغيل التجريبي لنظام المترو للتأكد من جميع السيناريوهات التشغيلية المختلفة (Normal/ Degraded/ Emergency Modes).

أربعة أنماط لتصاميم المحطات

حملت التصاميم الخارجية لمحطات مسار 2020 نمطاً معمارياً متميزاً مطوراً عن تصاميم المحطات التي تم تنفيذها على طول خط المترو الأحمر والأخضر. واشتمل تصميم محطات المترو على أربعة أنماط مختلفة، وهي المحطة الأيقونة داخل موقع معرض إكسبو التي صممت على شكل أجنحة الطائرة لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، والمحطة التبادلية للربط بين مسار 2020 والخط الأحمر لمترو دبي عند محطة جبل علي، وهي مشابهة لتصميم محطات المترو الحالية، وذلك حفاظاً على هوية وشكل المحطات على شارع الشيخ زايد، والنمطان الآخران للمحطات العلوية والنفقية، التي روعي عند تصميمها توفير طاقة استيعابية أكبر من المحطات الموجودة حالياً في الخط الأحمر، وإضافة لمسات تصميمية تحاكي البساطة والحداثة ومتطلبات الاستدامة.

وتراوح مساحة المحطات العلوية في المسار بين 8100 و8800 متر مربع، فيما تراوح مساحة المحطتين النفقيتين بين 27 ألفاً و28 ألفاً و700 متر مربع، وتبلغ مساحة محطة إكسبو 2020 قرابة 18 ألفاً و800 متر مربع.

وقد جاءت التصاميم الداخلية للمحطات بطابع معاصر وخطوط انسيابية مستمدة من العناصر الأربعة للطبيعة، وهي: الهواء نبض الحياة ومصدر استمراريتها، والأرض العنصر الثابت في الطبيعة، والنار مصدر الطاقة والقوة، والماء أساس الحياة ومصدر الإلهام، إضافة إلى تصميم دبي المستقبل.

كما روعي في تصميم المحطات التكامل مع منظومة المواصلات العامة، حيث خصصت مواقف للحافلات ومركبات الأجرة، ومواقف لتحميل وتنزيل الركاب.

الربط بين المطارين

وسيتم توفير خط رئيس للمترو بين محطة مبنى الركاب رقم (1) ومحطة مبنى الركاب رقم(3) بمطار دبي الدولي ومحطة إكسبو 2020، بالإضافة الى خطوط للحافلات من محطة إكسبو 2020 الى مبنى الركاب في مطار آل مكتوم الدولي، لتسهيل حركة زوار المعرض من المطارين، وسيتم في المستقبل تمديد مسار 2020 من محطة إكسبو 2020 إلى مطار آل مكتوم الدولي بطول يقارب 3.4 كيلومترات لضمان عملية ربط المطارين بشبكة مترو حديثة.

7 محطات



يضم مسار 2020 سبع محطات، منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة في موقع إكسبو، وثلاث محطات مرتفعة ومحطتان نفقيتان، والمحطات هي:

محطة جبل علي: وهي محطة تبادلية مع الخط الأحمر، تبلغ مساحتها 8800 متر مربع، وطولها 150 متراً، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 17 ألف راكب في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 320 ألف راكب يومياً، وتضم المحطة أربعة ارصفة لصعود القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و17 موقفاً لمركبات الأجرة، وسبعة مواقف لأصحاب الهمم، كما تضم ثمانية محال للاستثمار التجاري مساحتها 388 متراً.



محطة الحدائق: المحطة الثانية على مسار 2020، وهي محطة علوية، تبلغ مساحتها 8100 متر مربع، وطولها 168 متراً، وطاقتها الاستيعابية 6773 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 125 ألف راكب يومياً. تضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لمركبات الأجرة، وموقفين لأصحاب الهمم، كما تضم خمسة محال للاستثمار التجاري مساحتها 161 متراً.



محطة ديسكفري جاردنز: المحطة الثالثة على مسار 2020، وهي محطة علوية، تبلغ مساحتها 8600 متر مربع، وطولها 168 متراً، وطاقتها الاستيعابية 4215 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 125 ألف راكب يومياً، وتضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لمركبات الأجرة، وموقفين لأصحاب الهمم، كما تضم أربعة محال للاستثمار التجاري مساحتها 149 متراً.



محطة الفرجان: محطة علوية، مساحتها 8400 متر مربع، وطولها 168 متراً، وطاقتها الاستيعابية 4746 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 125 ألف راكب يومياً، وتضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لمركبات الأجرة، وموقفين لأصحاب الهمم، كما تضم أربعة محال للاستثمار التجاري مساحتها 149 متراً.



محطة عقارات جميرا للغولف: أكبر محطة نفقية في دبي ومساحتها 28700 متر مربع، بطول 232 متراً، وطاقة استيعابية تناهز 11555 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً، وتضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لمركبات الأجرة، وموقفين لأصحاب الهمم، كما تضم 14 محلاً للاستثمار التجاري مساحتها 466 متراً، والمحطة مزودة بأربعة أجهزة تذاكر (كيوسك) لشراء وتعبئة بطاقات (نول).



محطة مجمع دبي للاستثمار: هي المحطة النفقية الثانية، تبلغ مساحتها 27 ألف متر مربع، وطولها 226 متراً، وطاقتها الاستيعابية 13899 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً. تضم المحطة رصيفين لصعود القطارات، وأربعة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لمركبات الأجرة، وموقفين لأصحاب الهمم، كما تضم ثمانية محال للاستثمار التجاري مساحتها 315 متراً.



محطة إكسبو 2020: هي المحطة الأيقونة التي تقع في نهاية مسار 2020، وتخدم بصورة عامة زوار معرض إكسبو. تتميز المحطة بتصميمها الفريد على شكل أجنحة الطائرة لتعكس انطلاق دبي نحو المستقبل وآفاق الابتكار. تبلغ مساحة المحطة 18 ألفاً و 800 متر مربع، وطولها 119 متراً، وطاقتها الاستيعابية 29 ألف راكب في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 522 ألف راكب يومياً، وتضم ثلاثة أرصفة لصعود القطارات، وستة مواقف للحافلات، و20 موقفاً لمركبات الأجرة، وأربعة مواقف لأصحاب الهمم، كما تضم تسعة محال للاستثمار التجاري مساحتها 264 متراً، وزودت المحطة بثمانية أجهزة تذاكر (كيوسك) لشراء وتعبئة بطاقات (نول).

أكبر محطة

تعد محطة "عقارات جميرا للغولف" أكبر محطة في شبكة مترو دبي، وتخدم مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل منطقة عقارات جميرا للغولف، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي الرياضية، من خلال خطوط حافلات مغذية للمحطة، حيث تسعى الهيئة مستقبلاً لتطوير الأراضي المحيطة بالمحطة باستخدام مبدأ التنمية الموجهة لتشجيع النقل الجماعي

TOD- Transit Oriented Development

وسيكون هذا أول مشروع يتم تطويره بشكل متكامل من البداية وفق هذا المبدأ، وسيسهم بشكل فعال في رفع كفاءة المحطة وزيادة عدد مستخدميها، وتقدر المساحة المخطط بناؤها بـ(360) ألف متر مربع، وتشمل شققاً سكنية وفندقية ومحال تجارية ومكاتب.



50 قطاراً بتصميم داخلي جديد

تضمن عقد تنفيذ مسار 2020، توريد 50 قطاراً، منها 15 قطاراً لخدمة معرض إكسبو، و35 قطاراً لتحسين مستوى الخدمة لمترو دبي، وأجريت العديد من التحسينات على التصميم الداخلي للقطارات الجديدة لتوفير راحة أكثر للركاب وزيادة الطاقة الاستيعابية للعربات، حيث خصصت العربة الأخيرة للنساء والأطفال، وبقي جزء من العربة الأولى للدرجة الذهبية، فيما خُصصت بقية العربات للدرجة الفضية، مع إعادة توزيع المقاعد بطريقة عرضية "Transversal" في الدرجة الذهبية، وطولية "Longitudinal" في الدرجة الفضية وعربة النساء والأطفال، ويسهم هذا التوزيع في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات بنسبة 8%، بحيث تزيد سعة القطار من 643 راكباً إلى 696 راكباً، وتشمل التحسينات أيضاً تصاميم جديدة للمقابض والإضاءة، واستخدام شاشات العرض الرقمية الحديثة للإعلانات "VBSD"، إضافة إلى وضع خريطة ديناميكية مضاءة لخط المترو ومحطاته، واستخدام نظام الإضاءة الحديثة "LED" الموفر للطاقة، وتعديل تصميم المنطقة المخصصة للأمتعة، بحيث يُمكن استخدامها لوقوف الركاب، وخيار توزيع المقاعد على جانبي القطار، وزيادة عرض الممر بين العربات "Gangway"، كما رُوعي فيها ملاءمتها لأصحاب الهمم، وسهولة وسرعة دخول وخروج الركاب، في حين تم الإبقاء على الشكل الخارجي للقطارات كما هو حالياً في عربات مترو دبي، وذلك حفاظاً على الهوية التصميمية لمترو دبي، باستخدام ألوانه المعروفة لدى الجمهور.



فوائد المشروع

يسهم افتتاح مشروع "مسار 2020" في تحقيق العديد من المنافع الفنية والاقتصادية، فعلى المستوى الفني، يسهم في خفض الازدحامات المرورية في المناطق والمحاور التي يخدمها بنسبة تصل إلى 25%، كما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية (CO2) بمعدل 100 ألف طن في عام 2022، يرتفع إلى 170 ألف طن في عام 2030.

وعلى المستوى الاقتصادي يسهم المسار في زيادة القيمة الإيجارية والبيع للمباني السكنية والتجارية التي تقع على مسافة بين 250 متر إلى 500 متر من محطات المترو، بنسبة تراوح بين 20 و30%، وتوفير قيمة الوقت المهدور في الازدحامات المرورية، بنحو 3.5 مليارات درهم في عام 2022، ترتفع إلى سبعة مليارات درهم عام 2030، إلى جانب تقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث المرورية، التي تقدر بنحو 130 مليون درهم في عام 2022، ترتفع إلى 260 مليون درهم في عام 2030، كما يسهم المسار في زيادة تنافسية إمارة دبي في استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في الإمارة، وكذلك استضافة المؤتمرات والمعارض الدولية، وتقدر قيمة هذه الفوائد بنحو 1.7 مليار درهم في عام 2022، ترتفع إلى 2.7 مليار عام 2030.



الطاقة من مكابح القطارات HESOP

في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لترشيد الطاقة، وتعزيز متطلبات الاستدامة البيئية في منظومة النقل، قامت بتطبيق نظام استغلال طاقة مكابح القطارات HESOP، بهدف استغلال الطاقة الكهربائية المتولدة من مكابح القطارات لتغذية الأحمال الموجودة على مرافق مترو دبي، مثل نظام التهوية والانارة والمصاعد.

يتكون النظام من ثمانية أجهزة في مشروع مسار 2020، وسبعة أجهزة في الخطين الأحمر والأخضر.

يسهم تطبيقه في خفض التكاليف التشغيلية بنحو ثلاثة ملايين درهم سنوياً، وتقليل قرابة ثلاثة ملايين كلغ سنوياً من انبعاثات ثاني آكسيد الكربون، وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية بما يقارب ستة ملايين و600 ألف كيلوواط سنوياً.



101 كم إجمالي طول السكك الحديدية

بافتتاح مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي، يرتفع إجمالي طول خطي مترو دبي (الأحمر والأخضر) إلى 90 كيلومتراً، وسيرتفع معها إجمالي طول السكك الحديدية إلى 101 كيلومتر، منها 90 كيلومتراً لمترو دبي، و11 كيلومتراً طول مسار ترام دبي.

محمد بن راشد: أعلنا قبل 47 شهراً عن امتداد الخط الأحمر لمترو دبي بتكلفة 11 مليار درهم.. واليوم ندشن مشروعنا.. 50 قطارا.. 7 محطات.. 125 ألف راكب يومياً.. 12 ألف مهندس وفني و 80 مليون ساعة عمل لننجز عملنا في وقته كما وعدنا.. نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول.. هذه دبي.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/zpBS9OhEm9 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 8, 2020

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