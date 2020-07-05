11 وزارة شملها التعديل الحكومي الجديد.. و21 حقيبة وزارية بقيت "دون تغيير"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

شهد التشكيل الجديد لحكومة الإمارات، والذي أعلنه صباح الأحد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقاء 21 حقيبة وزارية دون أي تغيير سواءً على مستوى الوزراء أو المهام، فيما شملت التعديلات الوزارية، 11 حقيبة وزارية تنوعت ما بين استحداث مهام ودمج أخرى.

ووفقاً للتعديلات التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على حساب سموّه الرسمي بـ"تويتر"، فقد شملت قائمة الوزراء والحقائب الوزارية التي بقيت دون تغيير، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - عضو مجلس الوزراء وزير المالية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وتضمنت القائمة كذلك، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، أحمد بن جمعة الزعابي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، جميلة بنت سالم المهيري.

كما شملت قائمة الحقائب الوزارية الباقية دون تعديل، وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، وزيرة تنمية المجتمع ، حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي،

وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، بالإضافة إلى وزير دولة، زكي أنور نسيبة، ووزير دولة أحمد بن علي الصايغ، ووزيرة دولة ميثاء بنت سالم الشامسي.

فيما شملت قائمة الحقائب الوزارية المشمولة بالتغييرات والتعديلات، سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان – عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، والذي تم إستحداث ملف التعايش على وزارته، وتكليف سهيل بن محمد المزروعي، بتولي وزارة الطاقة والبنية التحتية، بعد دمج ملف البنية التحتية إلى وزارته السابقة (الطاقة).

وتضمنت قائمة التحديثات والتعديلات الوزارية أيضاً، تولي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتكليف نورة بنت محمد الكعبي، بتولي وزارة الثقافة والشباب بعد دمج ملف الشباب إليها، وتكليف عمر بن سلطان العلماء، بتولي وزارة دولة للذكاء الاصطناعي بعد استتحداث ودمج ملفي الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد إلى مهامها.

وشهدت التعديلات الوزارية، انتقال 4 وزراء لتولي حقائب أخرى بديلة، حيث تم تكليف الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بتولي وزارة التغير المناخي والبيئة، بدلاً من وزارة تطوير البنية التحتية، وتعيين الدكتور احمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد أن كان وزير دولة للتعليم العالي والمهارات المتقدمة، وكذلك تكليف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بتولي وزير دولة للتجارة الخارجية، بعد أن كان وزيرا للتغير المناخي والبيئة، وتعيين عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، بعدما شغلت منصب وزير دولة للسعادة.

بينما شهدت التعديلات دخول وزيراً جديداً لمجلس الوزراء، لتولي حقيبة الاقتصاد، هو عبدالله بن طوق المري، بدلاً من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، الذي وجّه له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الشكر على جهده الذي امتد إلى 15 عاماً في العمل الحكومي.

15 عملية "دمج"

وبحسب التعديلات الجديدة لحكومة الإمارات، فقد تم إجراء 15 عملية دمج وإلحاق ونقل تبعية ما بين كيانات اتحادية (هيئات ومؤسسات وملفات وزارية)، إذ تم دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، كما نقل تبعية وكالة أنباء الإمارات إلى وزارة شئون الرئاسة.

وتم إلحاق 4 كيانات اتحادية بجهاز الإمارات للاستثمار، هي "الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات للاستثمار".

وشملت التعديلات كذلك، دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ملف جودة الحياة والسعادة، للعمل تحت مظلة وزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لرئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع، تحت رئاسة وزير الاقتصاد، وأخيراً إلحاق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وملف العلوم المتقدمة، لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

جديد الحكومة

استحداث وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وأخرى وزارة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وثالثة، وزارة دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك وزارة دولة للاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد - تضاف لمهام وزير الدولة للذكاء الاصطناعي - بالإضافة إلى استحداث الحكومة الرقمية للدولة، الأمن السيبراني للحكومة، وكذلك إنشاء مكتب إعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء.

تكليفات جديدة

ووفقاً لتكليفات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للحكومة الجديدة، سيتم تأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف وزير الدولة لشؤون المالية، عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار .

وشملت التكليفات أيضاً قيام وزارة تنمية المجتمع بتشكيل قطاع جديد لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة المقبلة.

6 رؤساء تنفيذيون

وتضمنت قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعيين 6 رؤساء تنفيذيين لحكومة الدولة، هم محمد سلطان العبدولي، رئيساً للشؤون القانونية للحكومة، الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيساً للأمن السيبراني، سعيد العطر الضنحاني، رئيساً للمكتب الإعلامي للحكومة، هدي الهاشمي، رئيساً للاستراتيجية والابتكار الحكومي، حمد عبيد المنصوري، رئيساً للحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة، رئيساً للخدمات الحكومية.

12 رسالة من محمد بن راشد

- الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة .. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد .. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

- إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.

- دمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.

- استحداث مناصب وزراء دولة جدد وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل. - اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة.

- إعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة المقبلة.

- تعيين سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية، ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.

- بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير، ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً.

- أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه، وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف.

- أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل، وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني.

- سارة الأميري قادت المهمة العلمية لمسبار المريخ باقتدار، ونتمنى لها التوفيق في رئاستها لوكالة الإمارات للفضاء، حيث ستبدأ مهامها بداية شهر أغسطس.

- كل الشكر للمهندس سلطان المنصوري .. 16 عاماً قضاها في حكومة الإمارات .. رأينا منه إخلاصاً للوطن ومحبةً من الناس وتفانياً في جميع الملفات الحكومية التي تولاها .. كل التوفيق يا أبا محمد في المرحلة الجديدة من حياتك

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