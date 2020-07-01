«طرق دبي» تسجل 19 مخالفة بمعاهد «القيادة» في شهرين

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عبدالله يوسف آل علي، أنه تم تنفيذ حملات رقابة على مراكز ومعاهد تعليم قيادة المركبات في دبي للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة الوقائية، عقب السماح لها باستئناف التدريب في 30 من أبريل الماضي، أسفرت عن تسجيل 19 مخالفة بحق معاهد.

وأوضح آل علي لـ«الإمارات اليوم» أن المخالفات تركزت على خرق اشتراطات الوقاية، والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها تبعاً للقوانين والأنظمة الصادرة بشأن حماية الأفراد والمجتمع من الإصابة بفيروس «كوفيد-19».

وأشار إلى تحرير تسع مخالفات عدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وست مخالفات عدم ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، وأربع مخالفات عدم الالتزام بوضع حاجز بلاستيكي بين مقدمي الخدمات والمتعاملين.

وكانت الهيئة أعلنت، يوم 22 من مارس الماضي، تعليق أنشطة معاهد التدريب في إطار تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، وسمحت لها باستئناف العمل في 30 من أبريل الماضي، بشرط التزامها بتطبيق المعايير الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد آل علي أن المعايير التي حددتها الهيئة تغطي نشاط المعاهد بكل مراحله، وتشمل اشتراطات تتعلق بالمرافق التدريبية ومقار العمل، والتعامل مع العملاء والزوار، بالإضافة إلى شروط تتعلق بالموظفين والمدربين العاملين في المعهد، لافتاً إلى تشكيل فريق الطوارئ بإدارة رقابة أنشطة الترخيص، للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية من قبل مزودي الخدمات وعملائهم.

وتضمنت الشروط التي أقرتها الهيئة المتعلقة بمرافق التدريب، تحديد أبواب للدخول وأخرى للخروج، على أن يتم إدخال المتعاملين وفق مواعيد محددة مسبقاً، وإلزام فريق النظافة بإجراء التعقيم وتنظيف الكراسي ومقابض المكاتب، ومرافق التدريب بشكل دوري ومستمر، والالتزام بتعقيم وتنظيف مركبات الفحص والتدريب بعد كل استخدام.

أما بالنسبة للاشتراطات أثناء عملية التدريب فتضمنت تقليص عدد الطلاب في الفحص التجريبي إلى طالب واحد في المركبة لكل موعد، والتشجيع على حضور المحاضرات النظرية إلكترونياً، وعدم السماح بالتجمعات في أي من مواقع المعهد، وتوفير الكمامات والمواد المعقمة من قبل معاهد تعليم القيادة لكل من المتعاملين، والفاحصين، وفي منطقة الفحص ومركبات الفحص، وفي غرفة المحاضرات النظرية، بالإضافة إلى الالتزام بعدم نزع الكمامات إطلاقاً، والحرص على ارتدائها في كل أوقات العمل وأثناء التدريب والفحص.

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