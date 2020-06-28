تجديد رخص السائقين من غير فحص نظر إلكترونياً ودفع مخالفات سارٍ حتى 30 الجاري

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أكدت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن تجديد رخصة قيادة المركبات إلكترونياً من دون دفع المخالفات أو إجراء فحص النظر سارٍ حتى تاريخ 30 الجاري.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، عبدالله آل علي، لـ"الإمارات اليوم" إنه تم تعليق متطلب إجراء فحص النظر وفحص اللياقة الطبي وقواعد العمل المتعلقة بالنقاط السوداء وإلزامية سداد المخالفات من إجراءات تجديد رخصة القيادة، مع تجديد رخص القيادة لمدة سنة واحدة فقط لكل فئات المتعاملين وإرسال نسخة إلكترونية من رخصة القيادة، وإيقاف إجراءات الطباعة والتوصيل لبطاقات الرخص، وذلك حرصاً على سلامة العملاء خلال اغلاق مراكز تقديم الخدمات اثناء تطبيق برنامج التعقيم الوطني وتطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة للحد من انتشار "كوفيد-19".

وتابع أنه يمكن إصدار رخصة القيادة الإلكترونية لتحل محل البطاقات الفعلية، وستكون سارية لمدة سنة، عند تجديدها عبر قنوات الهيئة الإلكترونيةوالذكية المتاحة حالياً. وذلك حتى تاريخ 30 الجاري.

وتتضمن إجراءات التقديم والحصول على الخدمة أربع خطوات فقط، تبدأ بالتسجيل بالموقع الإلكتروني، ثم اختيار صفحة خدمات السائقين ومالكي المركبات، ثم إدخال المعلومات المطلوبة، ليتم في الخطوة الرابعة الحصول على رخصة القيادة الإلكترونية الصالحة لمدة عام.

ويمكن للعملاء الحصول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة

https:/‏‏/‏‏www.rta.ae/‏‏wps/‏‏portal/‏‏rta/‏‏ae/‏‏home/‏‏public-transport-and-services-updates?lang=ar

وكذلك عبر تطبيقات الهيئة الذكية، مثل تطبيق «دبي درايف»، وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات.

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