الصحة والطوارئ والأزمات: 60% نسبة الدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن رفع نسبة الدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم بنسبة 60% مع مراعاة كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية يشمل ذلك أن لا يزيد عدد الزبائن على الطاولة الواحدة على 4 أشخاص ومراعاة الاحتفاظ بالمسافة الآمنة والتي لا تقل عن 2 متر بين الطاولات وإلغاء أماكن الانتظار، بالإضافة إلى استخدام أدوات الطعام كالصحون والملاعق وغيرها لمرة واحدة ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها باستمرار مع أهمية التأكيد على الالتزام بتطبيق الاشترطات والتعليمات الخاصة بإجراءات التعقيم المستمرة، وخلو العاملين فيها من فيروس كوفيد-19، وكذلك التباعد الجسدي بين العاملين والمستهلكين.

وأشارت الوزارة والهيئة أيضاً إلى أنه كما أُعلن مسبقا سيتم السماح للأطفال من هم دون 12 عاماً والأشخاص التي لا تزيد أعمارهم على 70 عاماً بالدخول إلى المراكز التجارية والمطاعم في كافة إمارات الدولة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتخذة في مواجهة الفيروس دعماً لجهود الدولة، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجمهور.

ودعت أفراد المجتمع من زوار ومتسوقي المراكز التجارية إلى أن يكون لديهم الوعي الكامل بشأن التعامل مع تعليمات المراكز والانضباط والالتزام بالاشتراطات المفروضة مع ضرورة ارتداء الكمامات لمن هم في سن 4 سنوات وما فوق طوال فترة بقائهم في المركز التجاري وخضوعهم للفحص الحراري عند الدخول.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن نسب الدخول لهذه المنشآت التجارية و جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية استرشادية و قابلة للتطوير والتحديث عليها من قبل السلطات المحلية في كل إمارة بحسب اوضاع و جهوزية كل منشأة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news