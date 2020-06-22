إعادة فتح قطاعات اقتصادية وسياحية وأنشطة في الشارقة اعتباراً من الأربعاء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بدأت إمارة الشارقة الدخول في المرحلة الثانية بتفعيل القطاعات والأنشطة المختلفة بنسبة 50% تماشياً مع التوجيهات ضمن اجراءات الإمارة الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وفق توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأقر فريق الطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة، خلال اجتماعه عن بُعد برئاسة قائد عام شرطة الشارقة رئيس الفريق، اللواء سيف محمد الزري الشامسي، إعادة فتح القطاعات الاقتصادية والسياحية والأنشطة المختلفة في إمارة الشارقة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020 بنسبة 50%، مع توفير كل الإجراءات الاحترازية للوقاية تماشياً مع التوجيهات.

وكان قد بدأ استئناف دوام الموظفين بمقار العمل في الشارقة بمراحل بدأت بنسبة 30% وفق نظام المناوبات، مع تزايد النسبة تدريجياً.

كما تتضمن المرحلة الثانية فتح دور السينما وعودة الأنشطة الاقتصادية والسياحية في الإمارة بنسبة 50% تماشياً مع التوجيهات بما لا يتعارض مع إجراءات السلامة العامة وبنسب تدريجية لدوام العاملين في المنشآت المختلفة واستقبال المراجعين، مع الالتزام بشروط السلامة العامة، والاستمرار بعمليات التعقيم.

كما أقر الاجتماع باستمرار تطبيق نظام العمل عن بعد للفئات المستثناة وفق القرارات الاتحادية والمحلية، مع إمكانية التصرف لرئيس الدائرة بزيادة نسبة الموظفين الموجودين في أماكن العمل وفقاً للظروف ومتطلبات العمل.

وأقر الاجتماع بالتزام التعامل عن بُعد للدوائر المعنية بتقديم الخدمات للجمهور خلال الشهرين القادمين، بما تتيحه شبكة التحول الرقمي في الإمارة من مرونة العمل بعد أن أثبتت فاعليتها وقدرتها على مواجهة تحديات المرحلة الحالية، وتقديم خدمات التواصل عن بُعد وفق أعلى معايير الكفاءة والمهنية.

وأقر الاجتماع فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق والمطاعم وحمامات السباحة والحدائق بنسبة 50% تماشياً مع التوجيهات، مع مراعاة التباعد بين المرتادين، وتكثيف الجولات التفتيشية من قبل المختصين للتأكد من التقيد بالاجراءات.

وتتضمن اجراءات المرحلة الثانية فتح مطار الشارقة وفق النسب التي تسمح بها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني، واستقبال أعداد المسافرين (المغادرون - القادمون - ترانزيت) وفقاً لذلك.

كما تتضمن تشغيل السوق الحرة وفقاً للمعايير المتفق عليها بجهات الاختصاص، وفتح المحال التجارية، مع استيفاء كل الشروط والمعايير والاجراءات المتبعة مع جهات الاختصاص.

وأقر الاجتماع تقديم خدمات التدريب والاختبار عن بُعد للعاملين في المنشآت الغذائية المسجلة ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، واستئناف تحصيل الرسوم الخاصة بتجديد بطاقات الصحة المهنية للمنشآت الخاضعة تحت اشراف البلدية وبنسبة 50%، واستئناف تقديم خدمات تطعيمات العاملين في المنشآت الغذائية والصحية.

كما أقر الاجتماع تفعيل خدمة الحجز المسبق لتقديم العينات المراد فحصها في المختبرات، وتقسيط الرسوم الحكومية والغرامات والمخالفات المستحقة، واستئناف تحصيل الرسوم الخاصة بتجديد تصاريح المركبات الصادرة من قسم رقابة الأغذية.

وتناول الاجتماع آلية إعادة العمل بفض المنازعات الإيجارية والنظر بالدعاوى إلكترونياً عن بُعد وقيد الدعاوى الجديدة، وعودة العمل بالاجراءات الصادرة عن لجان فض المنازعات الإيجارية باستثناء حبس المدين والإجراءات المرتبطة به.

فتح قطاعات مختلفة

تتضمن المرحلة الثانية من تفعيل القطاع الاقتصادي فتح المنشآت التالية: دور عرض الأفلام السينمائية، ونوادي اللياقة البدنية المخصصة لكل من الرجال والنساء، ومنشآت تأجير ألعاب الأطفال، وصالات الألعاب الإلكترونية وخدمات شبكات الانترنت، ومنشآت تأجير الدراجات المائية، ومنشآت تأجير وإدارة الملاعب الرياضية، والمنشآت التي تزاول نشاط تنظيم الرحلات البحرية، ومنشآت تنظيم المزادات العلنية وإداراتها.

فتح مطار الشارقة وفق النسب المسموح بها، وتشغيل السوق الحرة وفقاً للمعايير المتفق عليها.

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