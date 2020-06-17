راشد العوضي مديرا تنفيذيا لـ " أكاديمية الإعلام الجديد"

تم تعيين راشد العوضي مديرا تنفيذيا لأكاديمية الإعلام الجديد المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو إقليميا وعالميا.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد افتتح أول أمس الأكاديمية التي تستهدف اعداد أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام الجديد و الانتقال بالكوادر الوطنية لمستوى احترافي جديد على وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى تأهيل وبناء قدرات خبراء ومدراء التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة وتدريب وإعداد مؤثرين جدد بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل احترافي وذلك عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات العلمية في مجال الإعلام الرقمي باستخدام تقنيات التعليم عن بعد و بالاستعانة بمجموعة من ألمع العقول العالمية المختصة بهذا المجال من أكاديميين وخبراء ومؤثرين يحظون بمكانة وشهرة دولية واسعة إضافة إلى ممثلين عن أهم أربع شركات عالمية في مجال الإعلام الجديد ضمن طاقمها التعليمي وهي فيسبوك وتويتر ولنكد إن وغوغل.

و قال راشد العوضي : " تشرفت بتعييني مديرا تنفيذيا للأكاديمية وأسعى من خلال هذه المهمة التي جرى تكليفي بها إلى تسخير كل ما لدي من خبرات لخدمة الأهداف التي تم إطلاق هذه المؤسسة التعليمية الواعدة من أجل تحقيقها " موضحا أن الأكاديمية تستهدف المساهمة في إبراز نماذج إيجابية من الشباب الإماراتي والعربي متفاعلة مع القضايا المجتمعية العالمية تكون مهمتها بناء جسور للتواصل مع العالم .. وستعمل الأكاديمية من خلال مساقاتها وبرامجها المبتكرة على تعزيز قدرات وإمكانيات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل توفير محتوى هادف نافع للآخرين بالمعلومة الدقيقة ناشر للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن ".

و أوضح أن الأكاديمية ستؤدي دورا مهما على صعيد خلق فرص العمل و توفير مسار مهني محترف لمنتسبيها من خلال تطوير المهارات وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع المعرفة والتكنولوجيا إضافة إلى بناء القدرات و تعزيز الخبرات الرقمية لدى مسؤولي الإعلام المعنيين بإدارة المنصات الرقمية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات ودول الخليج العربية و تزويدهم بالقدرات والوسائل التي تساعدهم في التألق والإبداع على الساحة الرقمية.

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