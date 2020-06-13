١٠٠٪ من موظفي حكومة دبي يداومون من مكاتبهم غدا

المصدر: وجيه السباعي-دبي

يعود غدا الأحد ١٠٠٪ من موظفي حكومة دبي إلى الدوام المكتبي؛ تنفيذا لقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باعتماد عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50 % اعتباراً من أول يونيو الجاري وبنسبة 100 % اعتباراً من تاريخ ١٤ من الشهر نفسه، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازي.

وكانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي قد أكدت على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد( كوفيد 19)، ووزعت بروتوكول العودة للعمل على جميع دوائر حكومة دبي للاسترشاد بما جاء فيه من إرشادات وإجراءات احترازية لسلامة الموظفين والمتعاملين، تتماشي مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في الأنظمة المماثلة، ويهدف البروتوكول إلى تفصيل الأدوار والمسؤوليات للمعنيين بتنفيذه، وتحقيق الاستقرار النفسي وتحسين الشعور بالأمان للموظفين العائدين للعمل.

ووضعت الدائرة برتوكولا للعودة إلى العمل شددت خلاله على أهمية الثقة التامة في إجراءات الدوائر الحكومية وتهيئتها لأماكن العمل للاستقبال الآمن للموظفين، ورفع الوعي الذاتي عبر تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية لتخفيف التوتر والقلق، وإعتماد مصادر موثوقة للمعلومات وتجنب الإشاعات، بالإضافة لاتباع التعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، والنوم لساعات كافية وممارسة أنشطة رياضية.

وطالب البروتوكول الموظفين عند توجههم لمقر العمل، وأثناء العودة للبيت كذلك، بضرورة توفير جميع الإجراءات الاحترازية ووسائل الحماية الشخصية في السيارة لاستخدامها عند حدوث أي طارئ في الطريق، مما يساعد على الشعور بالأمان وعدم القلق، والحفاظ على الهدوء عند القيادة وتجنب التوتر، والاستماع للقنوات الإذاعية التي تسهم في تخفيف التوتر بالنسبة للشخص وتوفر له الهدوء أثناء القيادة.

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