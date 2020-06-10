%79 غير راضين عن أسعار "الاتصالات" خلال أزمة "كورونا"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

عرضت لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، نتائج استبيان جماهيري أجرته حول جودة الخدمات المقدمة من الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات داخل الدولة، وذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت صباح الأربعاء، لمناقشة موضوع عام في شأن الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات".

وانتهى الاستبيان إلى أن 75 % من أفراد العينة يرون أن أسعار الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات مرتفعة، و44 % من أفراد العينة يرون أن شركات الاتصالات لا تقدم أي عروض ومبادرات كافية لأصحاب الهمم و كبار المواطنين في الدولة، و34 % من أفراد العينة يرون أن جودة خدمات شركات الاتصالات في الدولة مقبولة، فيما يرى 35 % من أفراد العينة بطء شركات الاتصالات في حل مشاكل العملاء.

وتطرق الاستبيان إلى تقييم جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في ظل انتشار وباء "كورونا" المستجد (کوفید - 19) في الدولة، إذ انتهت النتائج إلى أن 62.78 % من أفراد العينة غير راضين بنسب متفاوتة عن جودة جميع خدمات الشركة في ظل انتشار الوباء، في حين أن 37.22 % من أفراد العينة أبدت رضاها بنسب متفاوتة عن جودة جميع خدمات الشركة في ظل انتشار الوباء.

وفيما يتعلق بتقييم سرعة الشركة في حل مشاكل العملاء في ظل انتشار الوباء، أفاد الاستبيان بأن 65.64 % من أفراد العينة غير راضين بنسب متفاوتة عن سرعة الشركة في حل مشاكل العملاء في ظل انتشار الوباء، في حين أن 34.36 % من أفراد العينة أبدوا رضاهم بنسب متفاوتة عن سرعة الشركة في حل مشاكل العملاء في ظل انتشار الوباء.

وعن تقييم أسعار الخدمات المقدمة من الشركة في ظل انتشار الوباء، انتهى الاستبيان إلى أن 78.98 % من أفراد العينة غير راضين بنسب متفاوتة عن أسعار الخدمات المقدمة من الشركة في ظل انتشار الوباء، في حين أن 34.36 % من أفراد العينة أبدوا رضاهم بنسب متفاوتة عن أسعار الخدمات المقدمة من الشركة في ظل انتشار الوباء.

وفيما يخص تقييم توفير الشركات لعروض ومبادرات كافية في ظل انتشار الوباء، أكد الاستبيان أن 78.09 % من أفراد العينة غير راضين بنسب متفاوتة عن توفير الشركات لعروض ومبادرات كافية في ظل انتشار الوباء، في حين أن 21.91 % من أفراد العينة أبدوا رضاهم بنسب متفاوتة عن توفير الشركات العروض ومبادرات كافية في ظل انتشار الوباء.

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