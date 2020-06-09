سارة الأميري: الإمارات أكثر الدول استعداداً لما بعد «كوفيد 19»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أكدت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة رئيسة مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، سارة بنت يوسف الأميري، أن الدولة تمتلك الفرص والإمكانات والأدوات اللازمة لتكون الدولة الأسرع نهوضاً والأكثر استعداداً لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مستندة لرؤيتها الاستباقية وتوظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز جاهزيتها للمستقبل وتطوير حلول مبتكرة للتحديات تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وصولاً لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

جاء ذلك، خلال ترؤسها الاجتماع الرابع لمجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، بحضور وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس المجلس، عمر سلطان العلماء، لمناقشة المبادرات الاستباقية لمرحلة «ما بعد كوفيد 19»، وسبل تعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي، ومتابعة نتائج المبادرات ومستجدات العمل في لجان المجلس.

وقالت الأميري إن المجلس يدعم جهود الدولة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة في ظل تداعيات فيروس كورونا، بما يسهم في تعزيز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في دعم جهود دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب صناعة فرص جديدة وإعداد خطط استباقية تتلاءم مع متطلباتها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود وتوجيهها لوضع تصورات للتحديات وحلول مبتكرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في الدولة والبناء على الفرص لمرحلة ما بعد كورونا بما يسهم في ترسيخ اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والإبداع يتناسب مع التطلعات وتحديات المرحلة المقبلة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر مستجدات العمل، ونسب الإنجاز في المبادرات التي تم اعتمادها مسبقاً بهدف تعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي، كما تم استعراض نتائج مبادرات وزارة تطوير البنية التحتية للمرحلة المقبلة، ومناقشة مبادرة من قبل وكالة الامارات للفضاء تخدم قطاع الفضاء في الدولة، ومناقشة حزمة من المبادرات من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمكافحة كوفيد-19.

واستعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المبادرات المبتكرة والاستباقية لمكافحة فيروس كوفيد -19، وكيفية تسخير التكنولوجيا في مواجهة هذه التحديات وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة لتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة، حيث شملت التطبيب عن بعد لحالات كوفيد-19 عن طريق مكالمات الفيديو بين الطاقم الطبي والمريض لتقييم الوضع الصحي وتوجيه المستخدم إلى أقرب المرافق الطبية.

وناقش المجتمعون مبادرة الدكتور الافتراضي لكوفيد 19 بحيث يمكن استخدام هذه البوابة للمحادثة حالة وجود أي أعراض مرتبطة بالفيروس المستجد، للإجابة عن أسئلة واستفسارات المريض، إضافة إلى تطبيق نظام التقصي الوبائي الذي تم استكمال تطبيقه في 78 منشأه تابعة للقطاع الحكومي و33 منشأة تابعة للقطاع الخاص و10 مراكز طب وقائي و9 مبان للعزل الصحي وعيادة لوزارة الداخلية، وتبني مبادرة التدريب عن بعد لـ 1327 من الكادر الطبي.

وعرضت وكالة الامارات للفضاء خلال الاجتماع تفاصيل وتطورات مبادرتها «مسرعة أعمال الفضاء العالمية» التي تخدم قطاع الفضاء وتهدف إلى بناء جيل من رواد أعمال الفضاء وتسهم في تطوير اقتصاد معرفي مبتكر ومستدام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news