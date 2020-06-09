إعفاء مزاولي مقاولة الحج والعمرة من رسوم تجديد التراخيص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات، في إطار تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية، إلى جانب دعم القطاعات المختلفة في الدولة للحد من تداعيات مرض «كوفيد ـ 19»، وتسهيل إجراءاتها وخدماتها لمختلف الجمهور خلال الظروف الراهنة، فقد اعتمد قرار بإعفاء حملات مزاولي نشاط مقاولة الحج والعمرة من رسوم تجديد التراخيص اعتباراً من مارس الماضي وحتى 31 ديسمبر 2020، على أن تقوم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتمديد صلاحية تراخيص الحملات المنتهية خلال هذه المهلة.

ويستهدف القرار التخفيف والتسهيل ودعم مختلف القطاعات، ومنها أصحاب الحملات ومزاولو خدمات العمرة والحج، بسبب الظروف الراهنة المرتبطة بانتشار مرض «كوفيد ـ 19»، وما ترتب عليه من تعليق في خدماتهم، وبما يدعم تنفيذ سياسة الدولة بشأن التدابير للتخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني خلال الظروف الراهنة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام والارتقاء به.

كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وعضوية عدد من المسؤولين والممثلين من الحكومات المحلية في الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ويأتي القرار في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية، والتحديث المستمر لمجالسه، حيث يختص المجلس بتحقيق أهداف الهيئة المتمثلة في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها وتوزيع إيراداتها، وتنسيق السياسات المالية، ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية لعمليات المساءلة والشفافية في إطار ممارسات الحفاظ على المال العام.

ويختص المجلس ضمن مهامه برسم السياسة العامة للهيئة، والإشراف على تنفيذها، واقتراح السياسة العامة للضرائب في ضوء سياسة الدولة والإشراف على تنفيذها، والإشراف على ممارسة الهيئة لاختصاصاتها، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها.

كما اعتمد ضمن القرارات تعديل عضوية مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وذلك بعد دمج اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مع مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، تحت مسمى «مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة»، ويشمل القرار تعديل وإضافة ممثلين عن كلٍ من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ويمثلهم أحمد يوسف آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وحمد محمد اليحيائي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم.

• القرارات تأتي تنفيذاً لسياسة الدولة لتخفيف الآثار السلبية للظروف الراهنة على الاقتصاد الوطني.

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