المصدر: دبي - وام

أكّد نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، العميد حمد خميس الظاهري، لـ«الإمارات اليوم»، وجود العديد من المشروعات الحالية والمستقبلية التي تستهدف دمج المفرج عنهم في المجتمع، ومنها: مشروع تطوير وتعديل قانون المنشآت العقابية والإصلاحية، الذي يتضمن في بعض مواده تشكيل لجنة وزارية للرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، لمساعدتهم على الاندماج في محيطهم ورعايتهم اجتماعياً، ومشروع تسويق منتجات النزلاء في المعارض والفعاليات على مستوى الدولة، إضافة إلى برامج لتأهيل أسر النزلاء لإدارة المشروعات الصغيرة وتحقيق عائد مادي، مشيراً إلى وجود تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في مجال تأهيل وتوظيف النزلاء في سوق العمل.

وأضاف الظاهري أن الوزارة تنفذ 24 برنامجاً متخصصاً لدعم وتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة.

وقال إن الوزارة تنفذ مبادرات وبرامج خاصة بتوظيف ودعم النزلاء، وتحرص على تقديم الرعاية الاجتماعية لهم لتحسين مستواهم المادي. كما تبذل المؤسسات العقابية والإصلاحية جهوداً كبيرة لمساعدتهم في الحصول على وظائف مناسبة، بالتعاون مع الشركاء.

وتابع الظاهري أن البرامج الإصلاحية والتأهيلية المقدمة للنزلاء، على مستوى الدولة، تتضمن برامج تعليمية ومهنية ودينية وثقافية ورياضية واجتماعية، إضافة إلى برنامج لتأهيل المدمنين.

وأوضح أن البرامج التعليمية تشمل برنامج استكمال الدراسة، وهو استكمال الدراسة الإعدادية أو الثانوية، بهدف ضمان التعليم والحصول على الشهادة الثانوية. وتنفذه بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. وهناك برنامج الدبلوم المهني، الذي يركز على منح شهادة دبلوم الصحة والسلامة المهنية في جميع المؤسسات على مستوى الدولة، وينفذ بالشراكة مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وبرنامج متخصص في مجال اللغة الانجليزية والحاسب الآلي، وهو يركز على رفع القدرات الأساسية في اللغة والحاسوب، وينفذ بالشراكة مع كليات التقنية العليا وبعض المعاهد الخاصة.

وأكد أن مديري المؤسسات العقابية في الدولة مكلفون بالتنسيق مع مسؤولي التعليم في مناطقهم لتوفير التعليم الأكاديمي وفقاً لنظام التربية والتعليم، ويسمح للنزلاء بمواصلة تعليمهم والجلوس لامتحانات المراحل الدراسية المختلفة، مع إعفائهم من أي رسوم مقررة.

وذكر أن البرامج الدينية تشمل تحفيظ القرآن الكريم، والمحاضرات الدينية، والمسلمين الجدد. أما البرامج الثقافية، فتشمل مكتبات المؤسسات العقابية والإصلاحية، والمحاضرات والدورات الثقافية.

وتابع الظاهري أن البرامج المهنية تشمل برنامج ميكانيكا السيارات، وبرامج النجارة والخياطة والرسم والصبغ والأشغال اليدوية، مشيراً إلى تشغيل النزلاء المحكومين في أعمال حرفية مقابل راتب شهري، حسب نوع العمل الذي يؤدونه، مع مراعاة رغباتهم الشخصية.

برامج اجتماعية

أكد العميد حمد خميس الظاهري، أن وزارة الداخلية تنفذ برنامجين اجتماعيين، الأول دراسة الحالة الاجتماعية والنفسية، والثاني برنامج مساعدات اجتماعية للنزلاء وأسرهم، مشيراً إلى وجود باحثين اجتماعيين يقومون بدور حيوي بالنسبة للنزلاء، ويشكلون حلقة وصل بين إدارة المؤسسة والنزيل بما يوفرونه من معلومات عن النزيل وعن وضعه الاجتماعي والاقتصادي وتاريخه الإجرامي، ما يساعد المؤسسة على تحديد احتياجاته من الدعم الاجتماعي.

وأشار الظاهري إلى تنفيذ برامج خاصة بتأهيل المدمنين تتضمن برامج توعية.

صناعة مستلزمات طبية

أشركت وزارة الداخلية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في صناعة مستلزمات طبية، ضمن خطط دمجهم بالمجتمع المحلي، وإعادة تأهيلهم وتطوير قدراتهم ليكونوا منتجين وصالحين في المجتمع، الأمر الذي ساعد في تصنيع مستلزمات صحية من كمامات طبية وبدلات وقاية، لدعم جهود خطوط الدفاع الأولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد حمد خميس الظاهري، حرص الوزارة على تعزيز الدور المجتمعي للنزلاء، وتقديم مبادرات تعزز من اندماجهم مع المجتمع، وتعمل على تعزيز إسهاماتهم في القضايا المجتمعية. وأسهم النزلاء في إنتاج قرابة 700 كمامة طبية بصورة يومية، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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