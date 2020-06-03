المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

أعلنت حكومة الإمارات عن رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50% من المجموع الإجمالي للموظفين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 يونيو، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



يأتي القرار بعد أسبوع من عودة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية الاسبوع الماضي بنجاح، وفي إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية لهم.

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