رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50%

المصدر:
  • دبي ـ الامارات اليوم
التاريخ:

أعلنت حكومة الإمارات  عن رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية إلى 50% من المجموع الإجمالي للموظفين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 يونيو، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية  لمنع انتشار  فيروس كورونا المستجد.


يأتي القرار بعد أسبوع من عودة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية الاسبوع الماضي بنجاح، وفي إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية لهم.

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