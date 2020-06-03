خسوف شبه ظل للقمر مساء الجمعة

المصدر: دبي ـ وام

قال مركز الفلك الدولي في بيان له اليوم إن العالم سيشهد مساء يوم الجمعة القادم "خسوف شبه ظل جزئيا "للقمر وسيكون مشاهدا من معظم دول العالم ما عدا الأمريكيتين ولكنه لن يكون ملاحظا بالعين المجردة.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي :بشكل عام لن يشعر الناس بحدوث الخسوف لأنه خسوف شبه ظل جزئي وليس خسوف ظل .وسيبدأ الخسوف بمشيئة الله في الساعة 09:46 مساء وسيصل الذروة في الساعة 11:25 مساء وسينتهي في الساعة /01:04 صباحا بتوقيت الإمارات/ وسيخسف من القمر ما نسبته 57% من قطر قرص القمر وقد يلاحظ حاد البصر اختلافا بسيطا على إضاءة القمر قرب وقت الذروة.

وأضاف خسوف شبه الظل يختلف عن الخسوف العادي من حيث هيئة القمر ولمعانه وقت الخسوف .

فعند خسوف شبه الظل فإن القمر لا يدخل في ظل الأرض الكامل بل يدخل في منطقة تسمى شبه الظل وفي هذه المنطقة فإن جزءا من أشعة الشمس يبقى واصلا إلى القمر، وبالتالي فإن القمر لا يختفي تماما وقت الخسوف، بل تقل إضاءته فقط وحيث إن 57% من قرص القمر سيدخل في منطقة شبه الظل في هذا الخسوف فإن بعض أجزاء القمر ستكون قريبة من منطقة ظل الأرض وهذا الجزء من قرص القمر سيكون معتما من غيره وبالتالي فإن القمر وقت ذروة الخسوف سيكون على هيئة قرص جزء منه لا يبدو عليه الخسوف في حين أن قسما آخر سيكون معتما بشكل قد تصعب ملاحظته بالعين المجردة.

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