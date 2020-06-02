العودة التدريجية للموظفين في الدوائر الحكومية بأم القيوين بنسبة ‎%‎50 إلى 70‎‎%

المصدر: أم القيوين - الإمارات اليوم

أصدر المجلس التنفيذي لأم القيوين تعميماً بشأن العودة التدريجية للموظفين في الدوائر الحكومية بالإمارة بنسبة ‎%‎50 الى 70‎%‎، وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المكثفة.

ونص التعميم على استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتضم حالات الاستثناء الموظفات الحوامل، أصحاب الهمم، المصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة والأمواض التنفسية، والموظفين من الفئة العمرية "60 عاماً فما فوق".

وتضم الاستثناءات كذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون "لحين الانتهاء من العام الدراسي"، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعون في المنزل والأمهات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن ممن تستدعي حالتهم الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

ويستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر مثل كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عام وأصحاب الهمم، ومن يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة.

ويستمر تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف، مع الالتزام بإثبات الحضور والانصراف من خلال التطبيق الذكي لكافة فئات الموظفين سواء العاملين في مقار العمل أو العاملين بنظام العمل عن بعد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news