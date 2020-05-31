9 إجراءات طبقتها «طرق دبي» لعودة آمنة لعمل الموظفين

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ«الامارات اليوم»، إن اليوم الأول من بدء تطبيق قرار عودة 50% للموظفين العاملين في حكومة دبي لمعاودة العمل من مكاتبهم اتسم بسلاسة في ممارسة الاعمال المكتبية ومتابعة تقديم الخدمات المختلفة من مقار العمل، في ظل شعور كبير لدى الموظفين بالارتياح والاطمئنان نتيجة التزام الهيئة بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامتهم.

وضافت أن انها اتخذت تسعة إجراءات لعودة أمنة للموظفين، أولى تلك الإجراءات القيام بعمليات تعقيم وتنظيف مكثفة للمكاتب وكل انحاء الطوابق المكونة لمبنى الهيئة.

وتابعت أنه تم أيضا توفير كاميرات حرارية حديثة لقياس درجة حرارة الداخلين الى المبنى، وتوزيع الكمامات والقفازات على مداخل الهيئة ومداخل الإدارات لجميع الموظفين العائدين للعمل، مشيرة إلى أنه تم بث مواد توعوية مدعمة بالصور والفيديو تشرح للموظفين تفاصيل الإجراءات الوقائية وتؤكد وجوب الالتزام بالتباعد الجسدي وترك مسافة كافية في مناطق التواجد مع الآخرين.

وأشارت إلى أنه تم التعميم على الموظفين بعدم تنفيذ أي فعاليات داخل المبنى، وكذلك بضرورة استخدام تطبيق الهيئة لتسجيل ساعات الحضور والانصراف وعدم استخدام نظام البصمة الآلي، وتخصيص غرف للعزل داخل المبنى في حال الاشباه بالإصابة بالفيروس، وتوفير الدعم الطبي داخل المبنى من خلال عيادة تابعة لمستشفى برايم.

واعلنت حكومة دبي قرار عودة 50%من موظفيها للعمل من المكاتب بدءا من أمس 31 مايو، وذلك في إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الإمارة مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة من قبل مختلف الجهات المعنية.

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