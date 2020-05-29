الإمارات تشهد كسوفاً للشمس الشهر المقبل

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن تشهد الأجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية ظاهرة كسوف حلقي للشمس، يوم الأحد 21 يونيو المقبل، وسيشاهد الكسوف جزئياً في الإمارات بنسبة تجاوز 93% عند الأطراف الجنوبية الغربية من الدولة، و82% في مناطق الجزر، حيث سيبدأ في الساعة 08:12، وسينتهي في الساعة 11:12 بالتوقيت المحلي، وستكون ذروته في الساعة 09:35 بالتوقيت المحلي للإمارات.

وقال الجروان: «ستتم مشاهدة الكسوف جزئياً في بقية مناطق الجزيرة العربية، حيث سيكون بنسبة 60% في المناطق الشمالية من الجزيرة العربية، ويشاهد في بقية بلدان الشرق الأوسط وشرق أوروبا والمناطق الأخرى في آسيا بنسب متفاوتة».

وأوضح أن الكسوف يحدث عندما يمرّ قرص القمر أمام قرص الشمس، بأشكال متعددة حسب بُعد القمر وموقع مركزَي الشمس والقمر، إما جزئياً أو كلياً أو حلقياً، وبسبب بيضاوية مدار القمر حول الأرض، ومدار الأرض حول الشمس، فإن الكسوف الحلقي يحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة عن الأرض (أوج القمر)، لذلك فإن عرض مسار الكسوف الحلقي ومدته تكون في العادة أكبر من الكسوف الكلي، وأكبر عرض لمسار الكسوف الكلي للشمس لا يتجاوز 270 كيلومتراً في حالات نادرة وعادة ما يكون دون ذلك، كما أن فترة الكسوف الحلقي قد تصل إلى 12 دقيقة، في حين أن أقصى مدة كسوف كلي تصل إلى سبع دقائق في المنطقة نفسها.

ولفت إلى أن كسوف الشمس أكثر حدوثاً من خسوف القمر، حيث يحدث على الأقل مرتين سنوياً، و قد يصل إلى خمس حالات في السنة، إلا أنه نادر الحدوث في المنطقة نفسها من الأرض على فترات متقاربة، خصوصاً الكسوف الجزئي أو الحلقي للشمس، في حين يشاهد أكثر من نصف سكان الأرض ظاهرة الخسوف القمري.

مسار الكسوف الحلقي

أشار عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، إلى أن مسار الكسوف الحلقي، الذي سيبلغ عرضه قرابة 75 كيلومتراً فقط، يبدأ من وسط إفريقيا الساعة 03:46 بالتوقيت العالمي، ويمر بكل من السودان وإثيوبيا ثم اليمن قرب العاصمة صنعاء وبعض المناطق السعودية الصحراوية، ثم يمر في عمان جنوب العاصمة مسقط، ثم ينتقل إلى باكستان وشمال الهند، حيث ذروة الكسوف الساعة 06:40 بالتوقيت العالمي، ثم إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا، وينتهي في المحيط الهادي الساعة 09:34 بالتوقيت العالمي.

مشاهدة الكسوف بنسبة 60% في المناطق الشمالية من الجزيرة العربية.

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