"الهلال" يواصل تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة "لبيه يا وطن"

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة " لبيه يا وطن " ضمن جهودها لتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي جائحة كورونا " كوفيد – 19 ".

وقامت مراكز الهيئة في كل من أبوظبي وبني ياس والظفرة والعين ودبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة بتنفيذ المبادرة على ساحاتها المحلية، وحشدت كوادرها التطوعية للمساهمة في تعزيز فعالياتها.

وقال راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الاحمر إن المرحلة الثالثة من المبادرة تصمنت تعزيز البرامج التوعوية والإرشادية للوقاية من الفيروس، واستهدفت رواد المراكز التجارية الرئيسية في إمارات الدولة كافة، وحثهم على اتباع الارشادات الوقائية، والالتزام بإجراءات التباعد المجتمعي، والطرق المثلى لاستخدام المعقمات ووسائل الوقاية الأخرى، إلى جانب توزيع المعقمات الصحية وأدوات الوقاية مثل الكمامات والقفازات عليهم، كما تتضمن المبادرة تفعيل دور المتطوعين في هذا الصدد بصورة اكبر.

وأضاف المنصوري : نفذت هيئة الهلال الأحمر منذ بداية الأزمة الصحية الراهنة، المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة " لبيه يا وطن " حيث تضمنت المرحلة الأولى تعزيز الاجراءات التوعوية والارشادية لمجابهة كورونا، في 176 موقعا في جميع مناطق الدولة، خاصة المراكز التجارية والاسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية، وشارك في تنفيذها 1839 متطوعا، وحققت المرحلة الاولى من المبادرة أهدافها بصورة كبيرة، ووجدت تفاعلا وتجاوبا من المستهدفين من فعالياتها على مستوى الدولة.

وأشار نائب الأمين إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تضمنت برامج توعوية وإرشادية لبعض الشرائح في الدولة، كأصحاب الهمم، وكبار السن، واستفادت من خبرات المتطوعين في مجال الاتصال، ووظفت مهاراتهم الفنية لانتاج أفلام قصيرة ومقاطع فيديو بالعربية والانجليزية والأردو، لإيصال الرسائل التوعوية التي تصدرها الهيئة بأسلوب مبسط ومباشر، ونشرها عبر الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الاجراءات الاحترازية من تفشي الفيروس.

وقال المنصوري إن المرحلة الثانية تضمنت أيضا تنفيذ حملة ميدانية لتوزيع المعقمات الصحية، وأدوات الوقاية مثل الكمامات والقفازات في محطات أدنوك للبترول على مستوى الدولة، إلى جانب حملة أخرى لجمع مخلفات أدوات الوقاية القديمة / قفازات، كمانات / من أمام الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية والمواقع الرئيسية والاستراتيجية، وذلك عبر فرق من المتطوعين تم إعدادها لهذا الغرض، حيث تم توزيع المناطق في الدولة إلى قطاعات، ويتولى كل فريق قطاع معين لتنفيذ المبادرة.

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