البابا فرنسيس: الطوائف الدينية مطالبة بالاتحاد في الصلاة لـ"رفع وباء كورونا"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

ترأّس قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، شعائر للصلاة من أجل الإنسانية، استجابة لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، حيث دعا قداسته الجميع إلى الاتحاد كإخوة ليسألوا الله أن يحررهم من هذا الشرّ – جائحة كورونا.

وقال قداسة البابا فرنسيس، إن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية نظمت اليوم يومًا للصلاة والصوم لنطلب من الله الرحمة والشفقة في هذه المرحلة المأساوية من الوباء، فجميعنا إخوة، مطالبا الجميع رجال ونساء من جميع الطوائف الدينية، بأن يتحدوا في الصلاة والتوبة لطلب نعمة الشفاء من هذا الوباء.

وأضاف بابا الكنيسة الكاثوليكية، نصلّي جميعنا إخوة وأخوات من جميع الطوائف الدينية، في يوم صلاة وصوم وتوبة تنظّمه اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، كل فرد منا سيصلّي وستصلّي أيضًا الجماعات والطوائف الدينية: سيرفعون الصلاة إلى الله، جميعهم كإخوة، متّحدين في الأخوّة التي تجمعنا في هذه المرحلة الأليمة وفي هذه المأساة.

وتابع قداسته :"خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة أصيب ملايين الأشخاص، وصلاة اليوم هي لكي نطلب من الله أن يوقف هذا الوباء، كما أننا يجب أن نفكّر في الأوبئة الأخرى الموجودة في العالم وهي كثيرة، مثل أوبئة الحروب والجوع وغيرها"، مضيفًا إن الأهم هو أننا اليوم، وبفضل شجاعة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد دُعينا جميعًا لنصلّي كلٌّ بحسب تقليده ونقدِّم يوم توبة وصوم وأعمال محبّة ونساعد الآخرين.

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