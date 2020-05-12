إجازة العيد في الحكومة الاتحادية من 29 رمضان حتى 3 شوال

المصدر: دبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه تقرّر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في الحكومة الاتحادية اعتباراً من يوم 29 من رمضان وتستمر حتى الثالث من شهر شوال، بما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي. وأوضحت الهيئة في التعميم الذي أصدرته أمس، بشأن إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية، أن التعميم استند إلى قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية، وجاء بناء على أجندة العطلات الرسمية لسنة 2020 المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء.

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