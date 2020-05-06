مجلس راشد بن حميد يعقد جلسة «الدبلوماسية الإماراتية في الأزمات العالمية» غداً

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

أعلن المجلس الرمضاني للشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن موعد المجلس الافتراضي الثالث، والذي سيحمل عنوان: «الدبلوماسية الإماراتية في الأزمات العالمية»، حيث سيبث المجلس غداً عبر منصة «زووم» وقناة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عبر «يوتيوب».

وسيثري المجلس الافتراضي وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، بمشاركة سفير دولة الإمارات في جمهورية الهند، الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، وسفير دولة الإمارات في جمهورية إيطاليا، عمر الحصان الشامسي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بقيادة حكيمة، قادرة على التعامل مع الظروف كافة، ووضع الخطط المرنة التي تتواكب مع الأحداث المستجدة.

وبين أن الدولة استطاعت إيجاد سبل حياة فعالة، خلال جائحة كورونا العالمية، ووظفت القدرات لإيجاد بيئة مثالية لكل مواطن ومقيم.

وأوضح أن الدولة سطرت نموذجاً فريداً في التعامل مع الأزمة العالمية، ولم تنظر فقط لحماية الموجودين على أرضها، بل سعت عبر خطط محكمة لمساعدة أبنائها في بقاع العالم كافة، ولم تدخر جهداً لتقديم يد العون لكل من يحتاج المساعدة. يذكر أن المجلس سيعقد في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيسلط الضوء على العديد من المحاور التي تتضمن خطط الدولة ومنهجها في التعامل بحكمة مع الأزمة الراهنة.

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