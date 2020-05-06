في ذكرى توحيدها الـ 44.. قواتنا المسلحة أكثر تدريباً واحترافاً وتسليحاً وجاهزية

المصدر: أبوظبي - وام

يشكل السادس من مايو عام 1976 نقطة تحول تاريخية في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد شهد هذا اليوم العظيم قراراً تاريخياً حكيماً نابعاً من نظرة ثاقبة وفكر مستنير، سابقاً لزمانه، تمثل في توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة، بما يحقق آمال شعبنا، في الحفاظ على أرض الوطن والذود عنه وحماية إنجازات ومكتسبات دولة الاتحاد.

كان ذلك اليوم المجيد من أيام الوطن تلاقت إرادة الباني والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، في بناء قوة عسكرية عصرية متطورة يفخر بها الجميع، تنشر الأمن والأمان في ربوع الوطن، وتعزز استقراره، تسالم من يسالمها وتعادي من يعاديها، ويروي جنودها البواسل بدمائهم تراب الوطن.

إن تزامن الذكرى الرابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة مع عام الاستعداد للخمسين، الذي تحتفي به دولة الإمارات هذا العام، يشكلان الصورة المشرقة التي وصلت إليها قواتنا المسلحة بعد 44 عاماً من قرار توحيدها، وتزايد الثقة والتقدير لها من جانب العديد من دول العالم، باعتبارها من أكثر جيوش المنطقة تدريباً واحترافاً وتسليحاً.. ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من جانب قيادتنا التي وفرت كل مظاهر الدعم والرعاية للقوات المسلحة، سواء من خلال حرصها على إعداد العنصر البشري المواطن وتأهيله بشكل علمي سليم، باعتباره عماد أي قوات مسلحة حديثة ومصدر تفوقها، أو من خلال العمل على تحديث وتطوير القوات المسلحة بشكل مستمر، من خلال إمدادها بأحدث الأسلحة التي يتم إنتاجها في أكثر دول العالم تقدماً، أو من خلال الاهتمام بالتدريب وفق أحدث الأساليب المتبعة على المستوى الدولي، والتي أسهمت جميعها في الارتقاء بكفاءة وقدرات وجاهزية قواتنا المسلحة.

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