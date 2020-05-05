«راشد بن حميد» يعقد جلسة «الدبلوماسية الإماراتية في الأزمات العالمية» غداً

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

أعلن مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي الرمضاني عن موعد المجلس الافتراضي الثالث والذي سيحمل عنوان «الدبلوماسية الإماراتية في الأزمات العالمية»، حيث سيبث المجلس غداً عبر منصة زووم وقناة سموه عبر اليوتيوب.

وسيثري المجلس الافتراضي عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، بمشاركة سفير دولة الإمارات في جمهورية الهند الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، وسفير دولة الإمارات في جمهورية إيطاليا عمر الحصان الشامسي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بقيادة حكيمة وقادرة على التعامل مع كافة الظروف ووضع الخطط المرنة التي تتواكب مع الأحداث المستجدة، مبيناً أن الدولة استطاعت ايجاد سبل حياة فعالة خلال جائحة كورونا العالمية كما ووظفت القدرات لإيجاد بيئة مثالية لكل مواطن ومقيم.

وأوضح أن الدولة سطرت نموذجاً فريداً في التعامل مع الأزمة العالمية ولم تنظر فقط لحماية المتواجدين على أرضها بل سعت عبر خطط محنكة لمساعدة أبنائها في كافة بقاع العالم كما ولم تدخر جهداّ يذكر لتقديم يد العون لكل من يحتاج المساعدة.

يذكر أن المجلس التي سيعقد في تمام الساعة العاشرة مساءً، سيسلط الضوء على العديد من المحاور التي تتضمن خطط الدولة ومنهجها في التعامل بحكمة مع الأزمة الراهنة.

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