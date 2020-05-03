الهيئة العليا الشرعية تضع ضوابط لتأجيل أقساط الديون

المصدر: أبوظبي : الإمارات اليوم

قال المصرف المركزي في بيان صادر اليوم " أن الهيئة العليا الشرعيّة للمصرف المركزي المؤسسات المالية الإسلامية عقدت اجتماعها الثاني للعام الجاري برئاسة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد و حثت على تضافر الجهود من أجل دعم الأفراد والقطاعات المتضررة من وباء كورونا كوفيد 19.

واعتمدت من الضوابط الشرعية لتدابير تهدف الى تخفيف تداعيات هذه الجائحة على المتضررين من الأفراد والشركات.

ووضعت الهيئة ضوابط شرعية خاصة بتأجيل أقساط الديون لمتعاملي المؤسسات المالية الإسلامية وكيفية معالجتها من الناحية الشرعية حسب نوع المعاملات والعقود الشرعية الخاصة بها. كما استعرضت الهيئة جدول أعمالها واعتمدت بعض المعايير والضوابط الشرعية الخاصة باحتساب التكاليف الخاصة بالتحصيل والمتابعة في المؤسسات المالية الإسلامية من المعاملات المتأخر سدادها. وناقشت قضايا متعلقة بفرض الرسوم على المعاملات المبنية على القرض حيث وجهت الهيئة بالتشاور مع لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة لإتحاد مصارف الإمارات من أجل الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.

و استعرضت الهيئة طلبات المنتجات المالية الجديدة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، وتم اعتماد الطلبات المسـتكملة للشروط حسب المعايير الشرعية المعمول بها. وأكدت الهيئة على ضرورة تحقيق التوازن ما بين التطوير والابتكار في المنتجات المالية الإسلامية وبين المتطلبات الرقابية والشرعية.

كما اطلعت الهيئة على طلبات بشأن اعتماد التقارير الشرعية السنوية وتعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء أقسام الرقابية الشرعية الداخلية التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية واتخذت قرارات بخصوصها. ووجهت الهيئة بوضع لائحة نموذجية للجان الرقابة الشرعية الداخلية بناء على أفضل الممارسات وأن يتم التشاور بخصوصها مع المؤسسات المالية الإسلامية وذلك من لأجل تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية. واعتمدت الهيئة تقريرها لسنة 2019 والذي يرسم أهم الإنجازات و المبادرات والقرارات التي تبنتها خلال السنة. واسـتكملت الهيئة مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات اللازمة بشـأنها.

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