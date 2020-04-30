«التغير المناخي»: انتهاء صيد الأسماك السطحية بـ«شباك الحلاق» غداً

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة انتهاء فترة سماح صيد الأسماك السطحية بطريقة الصيد بشباك الحلاق (التحويط) غداً (الجمعة)، وحتى 30 أكتوبر المقبل، مضيفة أن فترة السماح بدأت في الأول من نوفمبر حتى 30 ابريل وفقا للقرار الوزاري رقم (468) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط).

وذكرت الوزارة أن القرار يأتي في اطار حرص الوزارة على تنظيم مواسم الصيد وموائمتها بالفترات الزمنية التي تتناسب مع طرق الصيد المعمول بها في الدولة ولإتاحة الفرصة للصيادين الاستفادة من مزاولتهم حرفة الصيد مع مراعاة كافة الاعتبارات الكفيلة بحماية البيئة البحرية واستدامة مخزون الثروة السمكية لضمان العمل بحرفة الصيد ووصولها الى أجيال المستقبل، وتتنوع طرق صيد الأسماك السطحية بالدولة ويختلف وفرتها ومواقع تجمعاتها بحسب المواسم على مدار فصول السنة وتصاد بطرق مختلفة منها شباك الحلاق والخيط والصنارة بالحداق أو اللفاح وأيضا الضغوة والمناصب الثابة و الحظور في حال تواجد هذه الأسماك بالمناطق الساحلية.

وحسب الدراسات البيولوجية التي قام بها مركز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة فان مواسم تكاثر الأسماك السطحية منها اسماك الكنعد يكون من مارس الى يونيو وأسماك القباب من مايو الى يوليو وأسماك الضلع من ابريل حتى يوليو وأسماك الدردمان من مارس الى مايو و أسماك الجد على فترتين الأولى من مايو الى يوليو والثانية في نوفمبر، الأمر الذي يتطلب استمرار الجهود في خفض جهد الصيد على كافة الأنواع بما فيها الأنواع السطحية خاصة في مواسم تكاثرها لضمان استدامة مخازينها وعدم تأثرها مستقبلا وتأثر الصيادين المستفيدين العاملين بمختلف طرق الصيد المسموح بها لصيد هذه الأنواع.

وبموجب القرار يُسمح للصيادين المرخصين من الوزارة والذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (طراد) صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، وحدد القرار في مادته الثانية فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة خلال الفترة ما بين الأول من نوفمبر وحتى 30 أبريل من العام الذي يليه.

وحددت مواد القرار المواصفات الفنية للشباك المسموح باستخدامها خلال فترة السماح من بداية نوفمبر وحتى نهاية أبريل، كما حدد المناطق المسموح فيها بالصيد باستخدام الشباك.

وحظر القرار استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائيـة أو ثلاثيـة الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشـباك النايلون متعددة الطبقات خلال فترة السماح.

وحظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ملزماً الصيادين بضرورة التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، كما حظر تركيب وحمل أكثر من رافعة بحرية (ونش) على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، وحظر إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقـة الحلاق (التحويط).

ويتاح للصيادين خلال فترة حظر الصيد للأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق الانتقال للعمل بطرق صيد بديلة مثل القراقير أو الضغوة أو الخيط والصنارة دون الحاجة إلى تغيير الطريقة في بطاقة رخصة قارب الصيد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news