إنذار 2447 منشأة غذائية في أبوظبي خلال جولات تفتيش «الاستعداد لرمضان»

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال الأيام الماضية ضمن حملاتها أكثر من 21 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية في الإمارة، استهدفت منشآت تقديم وتحضير الأطعمة ومنافذ بيع المواد الغذائية إلى جانب المنشآت التي تقدم أنشطة غذائية أخرى، وأسفرت هذه الزيارات عن التحقق من استيفاء 18388 منشأة للاشتراطات اللازمة، وتنبيه 106 منشآت، وإنذار 458 منشأة أخرى، إلى جانب توجيه 1989 إنذاراً نهائياً للمنشآت غير الملتزمة بالتعليمات والاشتراطات، وتنفيذ 54 إجراء مخالفة لعدد آخر من هذه المنشآت.

وأعلنت الهيئة مواصلة حملاتها التفتيشية والتوعوية المكثفة على المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، واستمراراً لجهودها في تعزيز مستوى السلامة الغذائية بالإمارة وضمان التزام المنشآت الغذائية فيها بكافة الاشتراطات الصحية والتعاميم الخاصة بالتدابير الاحترازية التي أصدرتها الهيئة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ورصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي لتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

وأكدت الهيئة أنها ستركز خلال الشهر الفضيل على مخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين ومحلات البيع بالتجزئة والوقوف على جاهزيتها لتلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمع وفق أفضل الأسس والمعايير الخاصة بالسلامة الغذائية، إلى جانب تشكيل فريق خاص من المفتشين التابعين لها لمتابعة التزام المنشآت بالتعاميم الصادرة من الهيئة والبنود المتعلقة بالسلامة الغذائية، ومتابعة تنفيذ التدابير الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم الهيئة باتخاذ إجراءات مباشرة وصارمة في حال رصد حالات عدم مطابقه تؤثر على السلامة الغذائية.

وأشارت إلى أن فرق التفتيش التابعة لها ستُحكم الرقابة على مناطق التخزين والعرض للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه المنشآت، إلى جانب توعية العاملين بأهم الممارسات الجيدة التي تضمن سلامة الأغذية، كالتعامل مع المواد الغذائية بطرق صحية من حيث الحفظ والتخزين، والاهتمام بالنظافة العامة لمناطق التحضير، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على الصحة والنظافة الشخصية وتوفر مواد التطهير والتعقيم اللازمة في المنشأة، والاهتمام بغسل الأيدي في المرافق المخصصة لذلك، إضافة إلى الالتزام بارتداء ملابس الوقاية كأغطية الرأس والكمامات والقفازات، والاهتمام بإغلاق فتحات الأبواب والنوافذ خاصة في مناطق التخزين، لترسيخ مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بممارسات واشتراطات السلامة الغذائية.

وإلى جانب جهودها الرقابية أكدت الهيئة عزمها إطلاق حملة توعوية واسعة لكافة فئات المجتمع من عاملين في مجال الصناعات الغذائية ومتداولين للغذاء ومستهلكين، لتقديم الإرشاد والتوجيه الصحي لهم في كافة مراحل سلسلة تداول الأغذية من استلام، تخزين، إعداد، تجهيز، طبخ، حفظ وتقديم علاوة على التوعية حول المخاطر المحتملة جراء السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع المواد الغذائية والأطعمة داخل المنشأة، كما ستطلق الهيئة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حملة توعوية وأنشطة تفاعلية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأفضل الممارسات الغذائية الصحيحة والتداول الآمن للغذاء والحد من عمليات الهدر.

ودعت الهيئة الجمهور للتواصل معها والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حيث يقوم مفتشو الهيئة بالتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراء اللازم، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.