متطوعو مبادرة " مدينتك تناديك" يحتفلون بتعافي 150 مصابا ب"كورونا" بمنطقة نايف بدبي

المصدر: وجيه السباعي – دبي :

احتفل متطوعو مبادرة " مدينتك تناديك" بخروج دفعة مكونة من 150 شخصاً من المتعافين من فيروس كورونا كوفيد19، في منطقة نايف بدبي.

يواصل المتطوعون في حملة «مدينتك تناديك» عبر تطبيق «يوم لدبي» والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي شهر مارس الماضي، أنشتطهم التطوعية في خدمة المجتمع بهدف التخفيف عن بعض الفئات، لاسيما المحتاجين منهم في ظل الظرف الاستثنائي الراهن، حيث قامت الحملة بتوزيع نصف مليون وجبة غذائية مجانية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في دبي، وذلك تزامناً مع عمليات التعقيم الشامل للإمارة، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19.