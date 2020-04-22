«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في «الحرارة» أول أيام رمضان

المصدر: أشرف جمال ـ أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن طقس اليوم يظل غائماً جزئياً إلى صحو، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، لتكون مثيرة للغبار نهاراً على بعض المناطق المكشوفة، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وأشار إلى أن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي شرقا، مع امتداد مرتفع غرباً، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، مضيفاً أن الطقس غداً سيبقى صحواً إلى غائماً جزئياً، ورطب خلال ساعات الليل حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الشمالية، بينما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يظل خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يكون طقس الجمعة (والمرجح فلكياً أن يكون أول أيام شهر رمضان الفضيل)، صحواً إلى غائماً جزئياً، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، فيما يكون رطب ليلاً حتى صباح السبت على بعض المناطق الشمالية، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وفيما يتعلق بطقس السبت (أول أو ثاني أيام رمضان وفقاً للرؤية الشرعية) أوضح المركز أنه سيظل صحواً إلى غائماً جزئياً، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما تتراوح سرعتها من 18 إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



كما توقّع المركز أن يكون طقس الأحد المقبل، حاراً نهاراً وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح غائماً على بعض المناطق الساحلية والجزر خاصة غرياً ليلاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.