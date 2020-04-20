مواطن يتبرع براتبه لمكافحة «كورونا»

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

قدم المواطن الإماراتي من إمارة عجمان خالد المرزوقي راتبه كاملاً طوال الفترة التي تواجه فيها الإمارات فيروس «كورونا»، ورغبة منه لدعم الفئات المجتمعية وجهود الدولة الحالية لمواجهة التحديات المختلفة.

وتفصيلاً، أكد المواطن الإعلامي والقانوني خالد المرزوقي لـ «الإمارات اليوم» أن مبادرته شخصية، وتأتي كرد لجميل الوطن والقيادة، وانطلاقاً من إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية، لتقديم الدعم للوطن والمجتمع، ضمن مبادرة مجتمعية لدعم المتأثرين من أزمة فيروس «كورونا»، وتأكيداً لقوة البيت الإماراتي وتكاتف الشعب والقيادة ضد جميع الأزمات التي قد تواجه الوطن في أي ظرف صعب يعيشه العالم.

وأضاف: «كان من الممكن إطلاق مبادرتي الشخصي بصمت ودون الإعلان عنها، ولكن فضلت الإعلان عنها عبر منصات «الإمارات اليوم» لتشجيع جميع الموظفين ممن لديهم القدرة في المؤسسات والدوائر والشركات على التبرع من أجل دعم جهود الجهات المعنية لمكافحة فيروس «كورونا» عبر المبادرات المجتمعية العديدة التي أطلقتها لمساعدة المتأثرين من الأزمة الراهنة».

وأكد أنه فكر كثيراً بآلية يدعم فيها جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، إذ شاهد الكثير من المواطنين والمحبين للإمارات وقيادتها يسعون ويتسابقون لإطلاق المبادرات المجتمعية، ما جعله يقوم بالتبرع براتبه كاملاً لتكون له بصمة إيجابية في ظل الأزمة الراهنة، ويساهم من أجل المجتمع وأفراده.

ولفت خالد المرزوقي إلى أنه إعلامي وقانوني ويعمل موظف حكومي بإحدى الجهات الحكومية بالدولة، مشيراً إلى أن تبرعه براتبه سيكون طيلة الأزمة الحالية لحين الانتهاء منها، مبيناً أن الدولة قدمت له الكثير وجعلته يعيش حياة كريمة، ووفرت له مقومات السعادة والرخاء والرفاهية، وما مبادرته إلا رداً لجزء صغير من جمائلها عليه.

وأضاف: إن الالتزام بالمنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة يعد واجباً وطنياً، ويدعم الجهود الحالية لمواجهة التحدي الذي يواجه العالم، مشيراً إلى أن المساهمة والمبادرات المجتمعية أيضاً تعد واجباً وطنياً لكل مواطن ومقيم حظي بأعلى سبل الرعاية بالدولة.

وبين أنه حرص على التواصل مع الفئات التي تحتاج للدعم خلال الفترة الراهنة، إذ أن تقديم هذه المساهمة التي لا تعني إلا الجزء البسيط تجاه وطن مهما عملنا لأجله وبذلنا له، فإن خيره أعم وأشمل وأكبر.